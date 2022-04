La Madonna di Frascaro torna a Norcia: l'1 maggio sarà riconsegnata alla comunità

29 aprile 2022 a

Simbolo di rinascita per Norcia, per la Valnerina e per l’intera regione. La Madonna di Frascaro domenica 1 maggio 2022 tornerà a Norcia e sarà riconsegnata alla comunità dopo il lungo ricovero al deposito di Santo Chiodo dove la bellissima opera cinquecentesca è stata minuziosamente ricomposta. Il terremoto del 2016 l’aveva ridotta in frammenti.

Tre club umbri del Distretto 2090 del Rotary (Norcia, Perugia e Spoleto), in collaborazione con l’Arcidiocesi Spoleto Norcia e con la parrocchia concattedrale di Santa Maria di Norcia, si dono adoperati per riconsegnare l’opera di grande valore devozionale e artistico alla comunità nursina, in attesa che possa essere ricollocata nella chiesa d’origine: la chiesa sant’Antonio abate di Frascaro. “E’ quindi un contributo, non solo simbolico, di vicinanza alla popolazione nursina tanto provata dalla distruzione dell’ultimo sisma e di rinascita del territorio nel quale si sta operando fattivamente nella ricostruzione”, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

La preziosa e venerata statua dipinta e dorata, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino eretto sulle sue ginocchia, risalente alla seconda metà del secolo Sedicesimo, fu prelevata in gravissime condizioni conservative nella chiesa Sant’Antonio abate di Frascaro, distrutta dalla scossa dell’ottobre del 2016. I numerosi frammenti furono recuperati grazie a un’attività di scavo nelle macerie, condotta da una task force dell’esercito italiano nel febbraio 2017, in collaborazione con i Carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale. Trasferiti nel deposito del Santo Chiodo di Spoleto, i reperti furono in seguito sottoposti a un accurato intervento di messa in sicurezza, finalizzato all’individuazione delle diverse componenti e alla rimozione dei fattori di degrado. Nel corso del 2021, con i fondi raccolti con il progetto del Mibact-Artbonus per il Terremoto, l’opera è stata sottoposta a restauro presso il laboratorio perugino della ditta CBC- Conservazione Beni Culturali che, con la direzione tecnica della Soprintendenza Abap dell’Umbria, ha ricomposto i frammenti e restituito all’opera la sua originaria ricchezza estetica. Il risultato ottenuto ha indotto i club Rotary a impegnarsi per la valorizzazione della statua e, in particolare, per ripristinare la sua fruizione originaria quale bene identitario della comunità, curando ogni aspetto relativo al trasferimento e allestimento in sicurezza dell’opera nel centro di Santa Maria delle Grazie di Norcia.

Domenica alle 11 sarà celebrata la messa dal parroco di Norcia al centro di comunità Santa Maria delle grazie e alle 11,45 è prevista la cerimonia di riconsegna. Interverranno il professor Enzo Naticchioni, presidente de Rotary club Norcia, su Un contributo per la rinascita della comunità nursina e gli storici dell’arte Tiziana Biganti, Elena Mercanti e D. Mattei su Recupero, restauro e studio dell’opera.

