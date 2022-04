Perugia, avviate le indagini archeologiche per il progetto della cittadella giudiziaria

Alessandro Antonini 29 aprile 2022 a

Sono partite le indagini preventive archeologiche nell’ex carcere di Piazza Partigiani. Un intervento preliminare, il primo, propedeutico alla progettazione e poi ai cantieri della cittadella giudiziaria.

Stando al cronoprogramma fornito dal Comune di Perugia, entro il 2023 è prevista la progettazione definitiva, a seguire l'appalto integrato 8nel 2024 e quindi, al massimo entro il 2027, la conclusione dei lavori.

Sul sito dell’agenzia del demanio vengono indicate altre tempistiche: progettazione entro febbraio 2026, lavori da far scattare subito dopo e conclusione dei cantieri con annessa consegna dell’immobile a giugno 2030. Non cinque ma otto anni per costruire la cittadella. Ma in un vertice tra Regione dell’Umbria, Comune di Perugia e Agenzia del demanio del dicembre scorso si è deciso di stringere i tempi. Utilizzando nello specifico le procedure accelerate previste dalla legge per le grandi opere e applicabili anche per questo tipo di interventi.

Una cosa è certa: i sondaggi archeologici affidati alla società Adarte srl di Roma sono partiti il 13 aprile e dovrebbero concludersi il 25 maggio. Per l'intervento di sola riqualificazione sono previsti 67 milioni di euro complessivi di cui la quasi totalità stanziata con fondi del Ministero.

La cittadella giudiziaria sorgerà nei compendi demaniali denominati ex carcere maschile ed ex carcere femminile di Piazza Partigiani: 24 mila metri quadrati di spazio, oggi abbandonato. L'opera è stata inserita tra le opere umbre già approvate dal Governo del Piano nazionale di ripresa e resilienza – il cosiddetto Pnrr – per 70 milioni di euro.

Lì è prevista la riunificazione degli uffici giudiziari divisi tra via XIV Settembre, piazza Matteotti e via Baglioni. Corte d'Appello e Procura Generale resteranno a Palazzo del capitano del Popolo.

Della cittadella si parla da 20 anni. Lo stesso Demanio nella descrizione dell’opera scrive: “Operazione tesa alla realizzazione di un polo unico in cui possano trovare ubicazione gli uffici giudiziari del capoluogo di regione, attuando quanto previsto da oltre un ventennio nel Prg del Comune di Perugia”.

