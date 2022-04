Comunità energetica in Umbria, la sfida di San Vito in Monte per risparmio bolletta e rispetto ambiente

Sabrina Busiri Vici 28 aprile 2022 a

Il cammino dell’Umbria verso la transizione ecologica inizia da San Vito in Monte. A giugno nel borgo, nel comune di San Venanzo, entrerà in funzione il primo impianto fotovoltaico realizzato dalla comunità energetica rinnovabile (Cer) nata nel settembre scorso, la prima costituitasi in Umbria secondo la direttiva europea 2001/2018.

Il nuovo impianto è stato installato sul tetto di un capannone di proprietà di uno dei dieci soci. Quest’ultimo diventerà così il socio produttore del gruppo. L’impianto avrà la capacità di produrre circa 40 mila kilowatt annui di energia pulita. Energia che sarà poi utilizzata dal socio produttore per il proprio fabbisogno e il restante sarà messo in rete a beneficio della comunità sia in termini economici sia ambientali che sociali. In particolare il risparmio in bolletta è quantizzabile fino a 300 euro l’anno (agli attuali costi dell’energia ndr) per i soci consumatori e porterà invece all’azzeramento dei costi per il socio produttore.

A spiegare il meccanismo molto complesso che sta dietro la costituzione di una comunità energetica e per capire come funziona, il Corriere dell’Umbria ha intervistato Adriano Rossi, presidente della cooperativa di comunità del Monte Peglia che ha promosso la costituzione della Cer di San Vito in monte

Presidente Rossi, la comunità costituita che forma giuridica ha e a quanto ammontano il capitale iniziale versato e i costi futuri da sostenere?

“Ci siamo costituiti con la natura giuridica di associazione senza scopo di lucro versando la quota minima di 25 euro ciascuno. L’investimento per la realizzazione del primo impianto è stato di 40 mila euro ed è stato affrontato da uno dei soci, con il recupero del 50% dell’ammontare attraverso il credito d’imposta”.

Come è previsto l’ammortamento del costo dell’impianto?

“Il Gestore dei servizi energetici (Gse) accrediterà sul conto corrente della comunità energetica gli incentivi dell’energia condivisa pari a 12 centesimi a kw più il valore di mercato dell’energia. Tale somma sarà quindi utilizzata come ammortamento dell’impianto e poi andrà a beneficio dell’intera comunità per la copertura dei costi”.

A quanto ammonta la quota di incentivi che il Gse corrisponderà alla vostra comunità energetica in relazione all’impianto in corso d’opera?

“Possiamo parlare di 8 mila euro l’anno”.

La comunità energetica di San Vito in monte è costituita solamente da privati cittadini?

“Sì sono tutti imprenditori, agricoltori, commercianti. Abbiamo in seguito esteso l’adesione anche al comune di San Venanzo e lo faremo con altri enti”.

Il primo impianto è stato costruito sopra il tetto di un capannone industriale, altri dove saranno realizzati?

“Sempre su tetti e in parcheggi. Non ci sarà consumo di suolo agricolo”.

I prossimi passi da compere quali saranno?

“Innanzitutto procedere con la realizzazione degli impianti da parte degli altri soci e poi ampliare l’esperienza ad altre realtà Attualmente stiamo promuovendo al costituzione della comunità energetica rinnovabile di Parrano”.

