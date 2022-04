Narni, Corsa all'Anello: la giuria sceglie i migliori ambienti medievali dei terzieri

28 aprile 2022 a

Corsa all'Anello di Narni, in provincia di Terni: grande suggestione suscitano gli ambienti medievali e gli antichi mestieri ricostruiti dai terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

Nel pomeriggio di giovedì 28 aprile 2022, a partire dalle 16, la giuria del Bravio (premio per il miglior terziere che verrà consegnato domenica 8 maggio 2022 al Campo de li Giochi al termine della Corsa all’Anello) visiterà tutte le ricostruzioni trecentesche che per l’occasione verranno animate da personaggi in abito storico che riporteranno gli spettatori nel Medioevo, in emozionanti momenti di vita quotidiana.

A palazzo dei Priori la sede dell'Università del Medioevo ricostruito



Gli ambienti medievali rappresentano una delle parti più suggestive della Corsa all’Anello.

Gli antichi mestieri sono la testimonianza del dovizioso lavoro di ricerca storica e filologica condotta dai responsabili dei terzieri che nell’ambito della giornata medievale, del corteo storico e della ricostruzione degli ambienti, sezioni che compongono poi il premio per il miglior terziere, offrono ai visitatori uno spaccato del Medioevo che da sempre rappresenta una delle grandi ricchezze della festa dedicata al patrono San Giovenale.

Gli ambienti, di sera illuminati dalle fiaccole che li rendono ancora più suggestivi, sono visitabili tutti i giorni, fino a domenica 8 maggio. C’è anche la possibilità di fare le visite guidate a cura di Sistema Museo in tutto il circuito (servizio attivo tutto l’anno), tutte le domeniche, festivi e prefestivi dalle 10 alle 15,30 con partenza dalla Loggia dei Priori (per prenotazione ed info [email protected] e tel. 328 0746383).

Quest’anno il terziere Mezule (responsabili Allegra Mercuri e Vera Schweirz) ha realizzato l’armaiolo in piazza Pozzo della Comunità, il vasaio ed il decoratore in vicolo dei Capretti, l’hospitalis Civitas Narniae (ospedale di San Giacomo) in via Cocceio Nerva ed il lanaiolo in Vicolo dei Lavatoi.



Fraporta (responsabili Cesare Meloni e Lorenzo De Florio) ha dato vita alla bottega del ceraiolo ed alla bottega del falegname in via degli Artigiani, al complesso conventuale di San Francesco ed alla chiesa di San Francesco in piazza San Francesco ed all’orto medievale, officina delle spezie e cantiere medievale a Palazzo Fraporta.



Santa Maria (responsabile Pamela Raspi) ha presentato la chiesa di Santa Maria Impensole in via Mazzini, la spezieria in via Santa Maria Impensole, la bottega dell’armaiolo in via San Giuseppe, la cereria in Vicolo delle Torri, le stufe in via Mazzini, la bottega del dipintore in vicolo degli Orti e la difesa in Porta Nova (Porta della Fiera).

Tutti i visitatori potranno quindi recarsi nei vicoli dei terzieri per vivere suggestive emozioni trecentesche tra arti e mestieri.

Completato il direttivo dell'associazione Corsa all'Anello

