Gubbio, arriva Achille Lauro: quando è il concerto. Info, data e biglietti

Ci sarà anche Achille Lauro tra i protagonisti del Gubbio Doc Fest - Direzioni ostinate e contrarie in programma dal 19 al 28 agosto. L’artista porterà alla Doc Fest Arena il suo tour “Achille Lauro Superstar – Electric orchestra”. “Uno degli artisti più seguiti nel panorama italiano contemporaneo e che si è fatto conoscere negli ultimi anni per la sua estetica in continua evoluzione e la capacità di muoversi tra sonorità diverse, affermandosi come indiscussa icona di musica e stile” affermano gli organizzatori. Il cantante si esibirà il 27 agosto e non è l’unico big della manifestazione, perché a precederlo, nella serata del 26, dopo il “Romantic Tour” che lo vede protagonista nei principali teatri di tutta Italia, ci sarà Mario Biondi, l’artista che con il suo soul ha conquistato sia il pubblico italiano che quello internazionale.

Il Gubbio Doc Fest torna quindi con uno spirito rinnovato e lo stesso entusiasmo che “ha permesso - spiegano gli organizzatori - di superare le difficoltà degli ultimi anni. In questa edizione il festival assume una veste nuova, con un format rivisitato e un calendario di eventi che per una settimana intera animeranno la città di Gubbio”. La Visione sarà il tema principale della manifestazione: “Un punto di incontro tra la nostra storia e il nostro futuro, di un gruppo di giovani che si uniscono per affrontare un percorso di crescita personale e ideare soluzioni nuove per la città, mettendo la propria creatività al servizio degli altri. La nostra è una Visione che non è solo ideale, ma si concretizza nella valorizzazione degli spazi della città, che diventano spazi di progettazione in cui la creatività dei giovani può trovare infinite applicazioni”.

Quattro saranno le aree tematiche nelle quali verrà articolato il Doc Fest: Musica, Enogastronomia, Arte, cultura e sport e Futuro. Gli eventi si svolgeranno presso il Parco Ranghiasci per poi arrivare ai tre concerti in programma che si terranno presso il complesso Le Querce, la nuova location per gli eventi musicali. Si apriranno giovedì 25 agosto con un’esibizione di musica blues a ingresso gratuito. Gli eventi si tengono in collaborazione con Università dei Muratori e Accademia della Cucina. I biglietti per i concerti saranno disponibili a breve anche su Ticketone. Info www.gubbiodocfest.com.

