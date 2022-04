Superenalotto, vincita in Umbria: a Norcia centrato un 5 da 64mila euro

26 aprile 2022 a

a

a

La dea della fortuna torna a baciare l'Umbria. Un mese di aprile decisamente fortunato per il cuore verde, che questa volta si porta a casa una vincita grazie al Superenalotto. Nel dettaglio, a Norcia un giocatore ha centrato un 5 nel concorso di sabato 23 aprile, portandosi a casa 64.053,76 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Cartolibreria situato in via Giovanni XXIII, 2. Mancato per un solo numero il 6, che nel concorso di questa sera, martedì 26 aprile, toccherà quota 193,6 milioni di euro. Insomma, una cifra che cambierebbe la vita a chiunque dovesse riuscire a centrarla.

Gratta e vince 300 mila euro con un biglietto del Turista per dieci anni

Ma come dicevamo, il mese di aprile è stato decisamente fortunato per l'Umbria. L'ultima vincita in ordine di tempo è stata messa a segno a Narni, dove l'11 aprile un uomo si è presentato in una ricevitoria con un Gratta e vinci da 300mila euro. Il Lotto, invece, il 9 aprile ha premiato due giocatori di Perugia, con due vincite finite nella top ten di giornata: il primo fortunato ha incassato 50mila euro, mentre l'altro 25mila.

La Dea Bendata bacia ancora l'Umbria: al Lotto vincite da 50mila e 25mila euro

A Spoleto, il 3 aprile, è stata vinta una casa e 200 mila euro subito grazie al VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Gratta e vinci fortunato poi a Perugia il 2 aprile, con un uomo che si è portato a casa 10mila euro. Il primo aprile, infine, è stata riportata la notizia di una maxi vincita a Selci Lama, nel Tifernate, dove un fortunato giocatore, con un Gratta e vinci da 20 euro, ha cambiato la propria vita vincendo 5 milioni di euro, una delle vincite più alte di sempre in Umbria, sempre più spesso baciato dalla fortuna.

Altro Gratta e Vinci fortunato: tagliando da 10mila euro alla Tabaccheria 18

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.