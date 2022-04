Città di Castello, residenti mettono in fuga i vandali

26 aprile 2022 a

Sono stati i residenti che, quando hanno visto quel gruppo di giovanissimi dirigersi verso il parcheggio sotterrano, sono intervenuti e li hanno fatti scappare. Nuovo raid in Piazza delle Tabacchine a Città di Castello, con dei giovanissimi, probabilmente nessuno maggiorenne, che si sono divertiti a prendere di mira gli stabili situati sulla piazza.

Il gruppo era composto da sei persone: alcuni maschietti e almeno femminucce che indossano anche delle capienti borse. Prima la baby gang, tutti con mascherina ben indossata per coprirsi il viso cappellini o cappucci delle felpe alzati per cercare di non farsi vedere i capelli, ha invaso la piazza facendo schiamazzi e urla. Poi con una bomboletta spray di colore rosso, imbratta alcune vetrine dei negozi, ancora vuoti, a piano terra della struttura residenziale. I ragazzi hanno scritto frasi polemiche e offensive contro i sindacati, nel luogo che fra qualche giorno sarà il teatro dell'evento musicale legato proprio alla festa del Primo maggio.

Infine, non contenti, hanno tentato di scendere le scale che portano al parcheggio interrato, proprio nella porzione di piazza che si apre fra i due palazzi. A questo punto, i residenti che si erano accorti della presenza di questo gruppo di giovanissimi, sono scesi dai rispettivi appartamenti per allontanarli dalle scale e nel frattempo hanno contattato le forze dell'ordine.I ragazzi, una volta che sono stati scoperti, se la sono date letteralmente a gambe, correndo in direzione dell'ex ospedale.

I coinquilini, ormai stanchi di questi atti vandalici, hanno deciso anche di rendere pubblici alcuni scatti per denunciare quanto accaduto.

Solo una settimana fa, precisamente nella notte di Pasqua, c'era stato l'ultimo raid. Ragazzi e ragazze nella tarda notte erano riusciti a entrare nell'area adibita a parcheggio, situata proprio sotto la piazza, di proprietà privata e riservata ai condomini dei palazzi.

Qua avevano prelevato alcuni estintori e poi velocemente erano risaliti, per azionarli. In pochi minuti una nuvola bianca ha ricoperto una parte della zona e la strada che scorre vicino.

