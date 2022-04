Terni, impianti sportivi: tre progetti del Comune per ottenere 10 milioni di euro

Giorgio Palenga 26 aprile 2022 a

Per piazzale Senio era andata male al bando Sport e Periferie, ma non perché il progetto predisposto dalla Union Basket Terni di una tensostruttura per la pallacanestro non fosse fatto bene, anzi era un vero e proprio gioiello per la riqualificazione dell’intero quartiere San Giovanni, a Terni, ma perché si scoprì solo a posteriori l’intenzione del governo di privilegiare interventi nel sud d’Italia.

Il progetto della Union prima scelta del Comune per San Giovanni ma bisogna trovare i fondi

Per il campo Ovidio Laureti (nella foto), che si trova in pratica tra Cospea e San Giovanni, si propongono invece delle migliorie, mentre per il centro remiero di Piediluco si stanno cercando i fondi per gli ultimi interventi, così da rendere il campo di gara omologabile anche per disputare un mondiale.

Sono questi i tre progetti individuati dal Comune di Terni per partecipare all’ultima tranche di bandi del Pnrr. Nel dettaglio, si tratta del bando dedicato a sport ed inclusione sociale, che ha uno stanziamento complessivo di 700 milioni, che offre la possibilità di presentare progetti per tre cluster: la realizzazione di nuovi impianti per il recupero di aree urbane (tensostruttura a piazzale Senio); la rigenerazione di impianti esistenti con mirino sull’efficientamento (campo Laureti); sviluppare o rigenerare strutture già attive delle federazione sportive (il centro remiero a Piediluco).

Per i primi due cluster si possono ottenere fino a 3,5 milioni di euro, per il terzo si arriva a 4 milioni, quindi siamo intorno ai 10-11 complessivi. I responsabili dei procedimenti sono, rispettivamente, i dirigenti comunali Matteo Bongarzone, Piero Giorgini e Federico Nannurelli dei lavori pubblici. Qualora le richieste dovessero essere accolte, il Comune dovrà preparare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con tanto di specifico Pef per la gestione.

Lavori da ultimare a Piediluco: ora si deve rinnovare il campo di regata

A quanto si legge nella presentazione dei progetti, per piazzale Senio “il percorso che si è congiuntamente deciso di intraprendere è quello di realizzare un nuovo impianto sportivo polivalente in un’area comunale di circa 9 mila metri quadrati. L’area risulta ad oggi fortemente dequalificata e pertanto ben si colloca all’interno di quelle che sono le finalità del bando che richiede interventi atti a favorire il recupero di aree urbane centrando pienamente quelli che sono i target e i milestone previsti dal Pnrr”.

Il campo di calcio Ovidio Laureti, invece, “potrà essere reso più performante andando ed eseguire gli interventi necessari per praticarvi non solo l’attività sportiva agonistica del calcio, ma anche altre discipline sportive”.

Infine per Piediluco l’intenzione è quella di completare “potenziamento, messa a norma e rigenerazione del Centro nautico Paolo d’Aloja. Al fine di omologare e rendere funzionale l’impianto sportivo per lo svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale, si rende opportuno completare i lotti d’intervento previsti ma non ancora finanziati, al fine di rendere il centro competitivo e punto di riferimento per la pratica sportiva del canottaggio”.

Se le proposte dovessero essere accolte, i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e conclusi per il 31 gennaio 2026.

La ripartenza della Valnerina passa anche dallo sport: dal Pnrr risorse per 1 milione e 500mila euro

