Perugia, frana a Ponte Felcino: strada chiusa, evacuate due famiglie

Strada chiusa in via del Panorama a Ponte Felcino dove, a causa delle forti piogge di domenica sera si è verificata una frana che ha interessato un’abitazione. Di fatto, è letteralmente venuto già un pezzo di strada e il muretto che la delimitava. Per questo motivo, vista la potenziale pericolosità dell’evento, è stata disposta l’evacuazione delle due famiglie che vivono nella casa situata proprio a ridosso dello smottamento. Sul posto domenica in tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici del Comune e alla polizia locale. Già dal primo sopralluogo è stato detto alle due famiglie di lasciare l’abitazione visto quanto accaduto.

Immediatamente la strada è stata anche chiusa al traffico e pure al passaggio pedonale con due transenne, in entrambe le direzioni. Poi, ieri mattina in via del Panorama sono tornati gli operai del Comune che hanno effettuato un nuovo sopralluogo per capire che tipo di intervento sarà necessario. Probabilmente, vista l’entità del danno, servirà un lavoro importante.

Un episodio praticamente identico era accaduto a ottobre scorso in via Sperandio, in centro storico. Anche in quel caso, la strada, che lambiva un’abitazione, aveva ceduto per le tante piogge. Era stata subito chiusa e interdetta al traffico e solo dopo una valutazione geologica erano partiti i lavori di somma urgenza per il tratto interessato. Nel frattempo il senso della circolazione era stato invertito. Dopo l’intervento, che aveva interessato anche il marciapiede, la strada era stata riaperta. Nel tratto della frana era stato messo ovviamente anche asfalto nuovo, mentre nel restante tratto no e soprattutto in queste settimane di pioggia le buche lo rendono quasi impraticabile. Tornando a via del Panorama, visto l’accaduto, è lecito ipotizzare che verrà seguito lo stesso iter, con consulenza geologica e intervento non solo del manto stradale.

