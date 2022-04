Città di Castello, le nozze di diamante di Mafalda e Domenico

25 aprile 2022 a

A Città di Castello grande festa per le nozze di diamante di due tifernati doc apprezzati e stimati lavoratori. Si sono presentati davanti all’altare del Santuario di Canoscio, come sessant’anni fa, Mafalda Statuti e Domenico Troni per rinnovare la promessa d’amore e di vita insieme celebrando il traguardo davvero importante delle nozze di diamante. Proprio la vigilia del 25 aprile 1962, Mafalda e Domenico avevamo pronunciato il fatidico “si” e avevano quindi iniziato il lungo percorso di vita in comune fra famiglia lavoro e affetti di parenti e amici. Mafalda Statuti, 82 anni, volto popolare, sempre sorridente e disponibile con le persone, ha gestito per decenni lo storico bar Statuti nel Rione Prato in piazza del Garigliano (piazza della Gramigna) che è stato punto di riferimento di diverse generazioni. Domenico Troni, 84 anni, ha portato avanti con straordinaria capacità e dedizione la propria attività di artigiano. La coppia di diamante subito dopo la funzione religiosa, celebrata da don Franco Sgoluppi, ha festeggiato quindi il lieto evento con figli, nipoti, parenti e amici in un ristorante della zona circondata dall’affetto di tutti.

