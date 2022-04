Spoleto, i ragazzi della Fattoria Sociale hanno ospitato le Volpi rosse

Rosella Solfaroli 25 aprile 2022 a

I ragazzi con disabilità e autismo che a Protte, frazione di Spoleto, sono impegnati nella coltivazione, raccolta dei prodotti bio a km 0 e che poi cucinano e portano a tavola, hanno ospitato a pranzo le Volpi rosse Menarini Firenze-Basket. La squadra di basket in carrozzina milita nel campionato di serie A e ha giocato a Spoleto una partita di esibizione. “In locali accessibili abbiamo organizzato un pranzo preparato e servito dai ragazzi della Fattoria sociale – spiegano gli operatori de Il Cerchio, cooperativa che gestisce la struttura di Protte - che oltre a mostrare una grande professionalità hanno anche scambiato qualche parola condividendo questa bella esperienza”.

L’Asd Wheelchair Sport Firenze con le Volpi rosse rappresenta la prima squadra toscana di basket in carrozzina. Attualmente conta circa trenta atleti di cui 3 nazionali, divisi in tre gruppi: uno giovanile (ludico-sportivo), uno di adulti (agonisti) e uno di scuola basket. Con la squadra senior la Vrm partecipa al campionato nazionale federale (Fipic), con i giovani (under 22) al campionato nazionale giovanile. Protte sta diventando ormai struttura vero e proprio punto di riferimento per la ristorazione bio per la città e non solo. E tra l’altro ha raddoppiato i suoi giorni di apertura. Se quando è nata, circa sei mesi fa, aveva come giorno di accoglienza il giovedì per la cena, già da qualche tempo apre le sue porte anche il mercoledì per il pranzo.

“Ci sono dei ragazzi davvero speciali che stanno realizzando qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa – aggiungono gli operatori che seguono passo passo i giovani con disabilità della Fattoria sociale - ci hanno dimostrato che se vogliono, possono fare qualsiasi cosa. Il mercoledì ci si può rilassare in un ambiente immerso nel verde a due passi dalla città, ma anche scegliere un pranzo veloce per tornare in tempo al lavoro dalla pausa, mentre il giovedì, a cena, i ragazzi faranno degustare agli ospiti tutto il repertorio, con tanti buoni prodotti biologici coltivati da noi operatori insieme a loro”. La Fattoria sociale di Protte promuove l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti in situazioni di disagio grazie ad attività di orticultura e con gli animali. Lo scopo principale è quello dell’integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di difficoltà attraverso progetti e percorsi socio-riabilitativi personalizzati, anche tramite attività legate all’agricoltura (info e prenotazioni: 346 483553 oppure 339 4779713).

