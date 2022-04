Covid, in Umbria quinto giorno senza vittime. I nuovi positivi sono 517 e il tasso aumenta al 24.91%. Dati condizionati dal lungo ponte

25 aprile 2022 a

In Umbria i ricoveri per il Covid sono stabili. Secondo i dati della regione ufficializzati oggi, lunedì 25 aprile, i letti occupati sono 230, uno in più rispetto al precedente bollettino. Resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: otto. Per il quinto giorno consecutivo non sono stati annunciati decessi. Aumentano lievemente gli attualmente positivi che diventano 12.647, quindi cento in più. I nuovi casi, infatti, sono 517, mentre 417 le persone che sono diventate negative al test. In rialzo il tasso di positività che diventa del 24.91%, mentre era stato 18.4 domenica 24 aprile e del 22.06 sabato 23. I dati sono ovviamente condizionati dal lungo ponte festivo. Soltanto 2.075 i tamponi che sono stati analizzati.

