Stazione alta velocità Medioetruria, Ministero e Rfi danno l'ok a valutare il progetto

Dopo l’intesa tra Umbria e Toscana per ottenere la stazione di alta velocità Medioetruria, si è aperto un canale direttamente con il Ministero e di trasporti e Rfi.

Che, stando a quanto risulta dalle ultime interlocuzioni tecniche, hanno dato un primo via libera a valutare il progetto di massima. Per questo adesso Palazzo Donini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani hanno deciso di demandare la scelta sulla località in cui costruire la stazione (in ballo Farneta, Rigutino e Chiusi) direttamente a una commissione tecnica per ottenere prima il via libera definitivo dai livelli centrali. Lo afferma l’assessore umbro ai Trasporti Enrico Melasecche: “Quanto alla localizzazione abbiamo concordato in modo saggio con il governatore della Toscana che occorre prima ottenere il sì definitivo alla Medioetruria, poi sarà un organo terzo che dimostrerà, numeri alla mano, la bontà della migliore soluzione nel triangolo Perugia, Arezzo, Siena. Anteporre la definizione del luogo all’ottenimento dell’obiettivo sarebbe un errore imperdonabile la cui responsabilità ricadrebbe su chiunque pensasse di entrare a gamba tesa per far prevalere il proprio interesse rispetto a quello di un bacino interregionale molto più esteso”.

La stazione Medioetruria permetterebbe di accedere a 20 treni giornalieri di alta velocità. Già, ma come arrivarci? L’Umbria ha chiesto il potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola all’interno di questa “alleanza strategica” con la Toscana e il Ministero. Del resto puntare sull’arretramento del Frecciarossa da Arezzo a Perugia, come avviene ora, per un’unica corsa che parte dall’Umbria alle 5,15, è nel lungo termine insostenibile. Costa 2,5 milioni l’anno. C’è anche la parte sud dell’Umbria nel piano complessivo: Melasecche auspica un accordo con la Regione Lazio per ottenere la fermata Umbro-Laziale ad Orte. Sul fronte Medioetruria si registra unità di intenti, anche politica.

La scelta è stata caldeggiata dallo stesso segretario nazionale Pd, Enrico Letta. Senonché l’assessore regionale avvisa i naviganti, in particolare amministratori e istituzioni locali: “La giunta Tesei - conclude - c’è e intende farsi carico in pieno del problema come da accordo istituzionale con il presidente della Toscana. Per chiunque avesse ambizione di salire anche su questo treno che noi abbiamo riavviato, un posticino non lo si nega a nessuno. Saranno poi gli umbri al momento opportuno a giudicare chi ha portato a soluzione il problema, chi ha collaborato e chi ha frapposto ostacoli perché, come per il Nodo, remare contro per due anni, dopo trenta di nulla, per poi cercare di salire all’ultimo minuto per farsi un selfie accanto al macchinista non è elegante né convincente”.

