Fame d'amore, stasera lunedì 25 aprile ultima puntata della stagione

Fame d'amore. Stasera, lunedì 25 aprile, su Rai 3 ultimo appuntamento stagionale, a partire dalle ore 23.15. E' la docuserie con Francesca Fialdini che indaga i comportamenti del disturbo alimentare, un fenomeno subdolo che coinvolge milioni di persone e che si è sensibilmente aggravato a causa della pandemia e dell’isolamento sociale che sta subendo quella che è stata definita la generazione Covid. Giunto alla sua terza edizione, il programma – prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi - si è fin da subito imposto per la capacità di raccontare in maniera empatica, ma senza rinunciare alla scientificità dei fatti, un fenomeno così diffuso e capillare che esprime un malessere collettivo. Un disagio che alimenta l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani e che si esprime attraverso il cibo. Nella quarta e ultima puntata di Fame d’Amore, continua il racconto della lotta contro l’anoressia di Giada, Camilla e Elena. Si ritroverà anche Adriana, che finalmente ha trovato il coraggio di affrontare l’intervento di chirurgia bariatrica che le cambierà la vita. Ultimo appuntamento della stagione, dunque, per un programma che ha avuto la capacità di imporsi nonostante un tema particolarmente delicato.

