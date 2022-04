Draghi, tampone tra oggi e domani. Risini, sindaco di Città della Pieve: "So per certo che sta benissimo"

25 aprile 2022 a

La quarantena del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, è arrivata alle sue fasi finali. Il premier, positivo da Pasqua e in isolamento a Città della Pieve, dove trascorre le sue giornate quando sono liberi da impegni, sta meglio da diversi giorni e adesso si prepara a tornare operativo al 100%.

La conferma sulle sue condizioni di salute è stata data dal sindaco del borgo umbro, Fausto Risini, che è intervenuto anche oggi, lunedì 25 aprile, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, su Rai Radio1. "Draghi? Gli ho mandato un messaggio di auguri per il 25 aprile, sappiamo per certo che sta benissimo, farà il tampone tra oggi e domani", ha commentato il primo cittadino pievese.

Il premier intanto ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della Festa della Liberazione, che si celebra oggi. "Il 25 aprile è il giorno della gratitudine verso chi ha lottato per la pace e per la libertà dell’Italia dalla dittatura del nazifascismo. La generosità, il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la Resistenza sono valori vivi, forti, attuali. Oggi celebriamo la memoria della lotta e degli ideali della Resistenza su cui la nostra pace è stata costruita. A tutti gli italiani, buona festa della Liberazione".

