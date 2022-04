Spoleto, assunzioni allo stabilimento militare: tre i posti disponibili. Come fare domanda e quali requisiti servono

Filippo Partenzi 25 aprile 2022 a

Forze fresche in arrivo per lo Stabilimento militare di munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto. L’Agenzia Industrie Difesa, sul proprio sito, ha infatti pubblicato una serie di bandi con lo scopo di assumere, a tempo pieno e indeterminato, nuovo personale da destinare proprio al sito produttivo nella frazione spoletina. La novità arriva a pochi giorni dall’appello lanciato da Ettore Magrini dell’Unione sindacale di base (“fondamentale proseguire il ricambio generazionale”) e dall’interpellanza presentata dal consigliere comunale Sergio Grifoni in merito allo sviluppo futuro della struttura. Tre, in particolare, i posti disponibili: un funzionario specialista scientifico, un assistente tecnico artificiere e un assistente tecnico chimico-fisico. Le domande di ammissione ai concorsi dovranno pervenire esclusivamente per via telematica, compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019 disponibile sul sito https://ripam.cloud.

Diversi i requisiti richiesti per partecipare, tra cui l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni e l’assenza di condanne penali alle spalle. Inoltre, bisognerà anche dimostrare di non “essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento”. L’iter prevede delle prove scritte composte da vari quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, incentrate su diverse materie afferenti le funzioni da dover svolgere e problematiche legate a situazioni concrete di lavoro. Inoltre attraverso il test si valuterà la conoscenza, da parte dei concorrenti, della lingua inglese e degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).

Buone notizie quindi per lo Stabilimento militare il cui futuro, con tutta probabilità, verrà discusso nel corso della prossima seduta del consiglio comunale in programma giovedì. Grifoni, infatti, attraverso l’interpellanza depositata in Municipio ha chiesto di ricevere lumi in merito alle iniziative che la giunta Sisti intende mettere in atto per “ottenere doverose garanzie, non solo per il mantenimento dei livelli occupazionali dello Stabilimento, ma anche per l’auspicabile incremento, sia di personale, che di commesse lavorative”. Lo spolettificio, fondato nel 1937 come reparto staccato del laboratorio di caricamento proiettili dell’esercito di Piacenza, nel corso degli anni è cresciuto in maniera esponenziale diventando ad oggi uno dei siti produttivi principali del settore nonché un punto di riferimento occupazionale del territorio. Ora la speranza della comunità è che questa crescita non si interrompa. Sempre Magrini aveva lanciato l’appello ad assumere a tempo indeterminato i 33 lavoratori precari presenti e assicurare al sito forze fresche, almeno 20 figure tecniche-amministrative, alla luce anche dei pensionamenti in vista.

