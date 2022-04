Umbertide, auto a fuoco sulla E45, uomo soccorso dalla polizia e dai vigili del fuoco

24 aprile 2022 a

In Umbria il conducente di un'auto che ha preso fuoco sulla E45 è stato soccorso dalla polizia. Ieri sera, sabato 23 aprile, mentre percorrevano la E45, gli agenti della polizia di Città di Castello, in provincia di Perugia, hanno notato sotto il cavalcavia all’altezza dello svincolo Umbertide sud, un’auto in fiamme ferma al lato della carreggiata. Dopo aver richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, gli agenti hanno fatto rallentare il traffico e prestato soccorso al conducente, che non è rimasto ferito nell’incendio. Dopo averlo tranquillizzato, i poliziotti hanno messo in sicurezza la zona consentendo ai vigili del fuoco, nel frattempo sopraggiunti, di spegnere le fiamme. Dagli accertamenti dei vigili del fuoco stessi è risultato che l’incendio era divampato per cause accidentali, probabilmente un cortocircuito dell’impianto elettrico. Terminate le operazioni, gli agenti hanno ripristinato la viabilità senza creare particolari disagi per la circolazione stradale. Al termine della disavventura, il conducente ha ringraziato i due agenti della polizia e i vigili del fuoco.

