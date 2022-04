Danilo Petrucci al MotoAmerica: terzo trionfo del pilota di Terni sul circuito di Atlanta

Giorgio Palenga 24 aprile 2022 a

Terza vittoria consecutiva per Danilo Petrucci che, dopo il doppio successo all’esordio ad Assen, si è aggiudicato anche la terza gara sulla pista del Michelin Raceway Road di Atlanta del MotoAmerica, ovvero la Superbike Usa, dove il pilota ternano corre in sella a una Ducati Panigale VR4.

Il numero 9 già aveva dimostrato di essere competitivo anche in questo terzo appuntamento già in sede di qualifiche, visto che aveva conquistato la seconda piazza in griglia distante appena 6 centesimi dalla pole, conquistata dal campione uscente del campionato, Jake Gagne. E lo statunitense è partito subito forte, cercando di creare un vuoto tra di sé e gli inseguitori, primo dei quali proprio Petrucci e a ruota Petersen e Scholtz.

Gagne però deve aver corso troppi rischi perché, con la sua Yamaha YZF-R1, è caduto al sesto giro, nella curva cinque del circuito, spianando la strada a Danilo Petrucci, che si è ritrovato al comando.

A quel punto è uscita fuori l’esperienza e la classe del pilota ternano che ha resistito ai tentativi di tornare sotto di Scholtz che, dopo aver passato Petersen, è riuscito a portarsi a meno di un secondo di distacco dal 9, che però ha saputo controllare la situazione resistendo al comando fino allo sventolare della bandiera a scacchi.

La terza vittoria consecutiva consente a Petrucci di rinsaldare il primato in classifica generale con 15 punti di vantaggio da Scholtz in gara due di domenica. Gagne è in ritardo di 59 punti su Petrucci dopo tre gare.

“Questa pista non è certo per ragazzi ma per uomini – ha detto Petrucci nelle interviste del dopo gara – perché è assai diversa rispetto ai nostri standard europei. Ci sono molti dossi e persino cordoli alti. Le pareti sono molto vicine qui, comunque è una buona pista. Ho avuto difficoltà nelle prime curve, ho perso molto tempo, non riuscivo ad uscire dalla curva con grande velocità, dovevo guadagnare tutto in frenata. Dopo la caduta di Gagne ho pensato che fosse più facile, ma un pilota doppiato mi ha rallentato e Mathew (Scholtz ndr) ha guadagnato molto tempo lì. Quindi ho spinto da morire fino alla fine, è stato molto, molto difficile ma è andata bene”.

