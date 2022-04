Terni, all'aviosuperficie la prima edizione del Motor Sky Show

24 aprile 2022 a

Prima riunione del tavolo tecnico (nella foto), sabato 23 aprile, per quello che sarà il primo Motor Sky Show di Terni. Una grande manifestazione motoristica, con finalità benefiche, che richiamerà decine di migliaia di visitatori e che mira a diventare novità assoluta nel panorama nazionale. La data in calendario è già cerchiata: 10 e 11 settembre, location gli ampi spazi dell’Aviosuperficie “Alvaro Leonardi” di Terni. Sabato 23 aprile si è tenuto un primo confronto tra i soggetti organizzatori, che ha visto intorno al tavolo il Comune di Terni, rappresentato dall'assessore al Turismo, Elena Proietti, l’associazione Motor Style, il Motorcycle Club Doomstrikers Le Mc, presieduto da Ferdinando Sorrentino (assente per precedenti impegni), rappresentato alla riunione dal segretario internazionale, luogotenente in congedo Guglielmo Apuzzo, già comandante della Stazione Carabinieri di Narni Scalo. Ed ancora le associazione Motopositivo, di cui è responsabile Antonio D’Avola, I Pagliacci, con il presidente Alessandro Rossi, Terni Reti e il nuovo gestore dell’Aviosuperficie. Un evento, che sarà un vero e proprio punto di incontro tra i motori del cielo e della terra.

Tutto in fase di organizzazione, ma le linee guida di ciò che il primo Motor Sky Show vorrà rappresentare per la città di Terni, e non solo, è già tutto nelle intenzioni degli organizzatori. La prima giornata sarà interamente dedicata alle famiglie, ai bambini e ai disabili, all'insegna del sano divertimento e dell'inclusività. Nell'area baby parking grandi e piccini avranno la possibilità di guidare mini-moto, imparare nozioni pratiche di sicurezza stradale, dilettarsi su gonfiabili, intrattenersi con animazione. Nella giornata di domenica l'area dell'Aviosuperficie verrà suddivisa in varie zone: espositiva, street food, luxury con dj set, area spettacoli in cui sarà possibile assistere alle esibizioni dei migliori stuntman italiani in sella alle loro moto, auto e quad. Partner principale dell'evento sarà appunto il Motorcycle Club Doomstriker Le Mc (club motociclistico fondato nel 2013 e composto da appartenenti alle forze dell'ordine), il quale organizzerà, per la prima volta in Italia, un raduno motociclistico internazionale. Novità assoluta del Motor Sky Show saranno gli spettacoli aerei, con possibilità per il pubblico di salire a bordo di piccoli aerei ed elicotteri. Ma tanto altro ancora.

“Una grande manifestazione che sarà un modo – ha anticipato l'assessore Proietti – per rilanciare l'Aviosuperficie e per promuovere l'intero territorio. Prevediamo un progetto che comporterà migliaia di arrivi con ricadute su indotto e ricettività dell’area ternana”. “Un raduno internazionale – ha sottolineato il luogotenente Apuzzo – in cui ci saranno bikers provenienti da tutta Europa e anche dall'America. Saranno previsti tour alla cascata delle Marmore, al parco fluviale, soste nel territorio. Nell’arco delle due giornate ci attendiamo la presenza tra le 7 mila e le 10 mila persone. Con fondi raccolti, che saranno devoluti in beneficenza”. Ma questo è solo l’inizio. Il prossimo tavolo tecnico si terrà il 21 maggio. Pronti a svelare altre anticipazioni di una manifestazione che diventerà fissa nel cartellone di Terni.

