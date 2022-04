Umbria, rapporto Legambiente Ecomafie: due reati ambientali al giorno

Francesca Marruco 24 aprile 2022 a

In Umbria si commettono due reati al giorno contro l’ambiente. Il dato emerge dall’ultimo rapporto di Legambiente Ecomafie del 2021 che verrà presentato a Perugia giovedì prossimo al Dipartimento di giurisprudenza. Secondo i dati contenuti nel report, in Umbria nel 2020 - 2021 sono stati registrati 696 reati contro l’ambiente. A fronte di questi reati sono state denunciate 1.178 persone, mentre ne sono state arrestate 25. I sequestri sono stati invece 109. Con questi numeri l’Umbria si piazza quindi al sedicesimo posto nella classifica stilata da Legambiente e che raccoglie tutti i reati di stampo ambientale. Ovvero tutti gli illeciti legati al trattamento del ciclo dei rifiuti, o al ciclo del cemento. Finiscono nell’osservatorio anche gli incendi dolosi, colposi o generici, i reati contro la fauna e reati legati agli abusi edilizi. La classifica, in cui l’Umbria è sedicesima, è guidata saldamente dalla Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Lazio e Calabria. Meglio dell’Umbria fanno solo Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta. Con gli stessi dati viene stilata anche una classifica di province e Perugia entra per la prima volta al ventesimo posto con 321 reati.

Nella particolare classifica dei reati quali l’inquinamento o il disastro ambientale, il traffico illecito organizzato di rifiuti, l’omessa bonifica, il traffico o l’abbandono di materiale ad alta radioattività, l’Umbria si piazza al settimo posto con 44 reati accertati, 163 persone denunciate, 7 persone arrestate e 9 sequestri eseguiti per un valore di 57 milioni e 300 mila euro.

Per quanto riguarda invece i reati legati al trattamento dei rifiuti l’Umbria si piazza al quindicesimo posto con 192 reati, che hanno portato alla denuncia di 776 persone, a 25 arresti e 39 sequestri. Nel 2019 erano stati 223 reati, 380 denunce, 2 arresti e 22 sequestri. Tra le province Perugia si piazza al quattordicesimo posto con 90 reati accertati. Nel rapporto, Legambiente censisce anche le inchieste sulla corruzione in ambito ambientale. In Umbria si segnalano cinque inchieste con altrettanti arresti. Negli ultimi dieci anni in Umbria le inchieste di questo tipo sono state invece 15, con 48 arresti, 129 denunce e 49 sequestri. Per quanto riguarda gli incendi, in Umbria sono stati registrati 70 reati, che hanno portato alla denuncia di 15 persone e a tre sequestri.

Tutti i dati verranno presentati e analizzati nell’incontro previsto per giovedì al dipartimento di Giurispudenza a cui parteciperanno il presidente di Legambiente Umbria, Maurizio Zara, il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, il comandate regionale dei carabinieri forestali dell’Umbria, Gaetano Palescandolo, il consigliere regionale e presidente della commissione d'inchiesta su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose della Regione Umbria, Eugenio Rondini, il docente di diritto processuale, Marco Paone, l’avvocato Emma Contarini del Centro azione giuridica Legambiente e la referente del presidio Libera Perugia, Francesca Ricci.

