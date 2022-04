Terni, torna in libertà il 59enne che aveva sparato a un giovane

23 aprile 2022 a

A Terni il Tribunale, nella persona del giudice Simona Tordelli, ha revocato gli arresti domiciliari per il 59enne, residente in via Visetti, che lo scorso 10 febbraio aveva sparato con una pistola a un ternano di 33 anni, ferendolo gravemente.

La misura cautelare è venuta meno nella giornata di mercoledì 20 aprile. La decisione del giudice, basata anche sulla correttezza del comportamento dell’indagato in seguito all’arresto e all’indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni, fa seguito alla richiesta di patteggiamento avanzata dal suo legale difensore, l’avvocato Francesca De Nicola, con udienza già fissata per il prossimo 9 giugno. Il 59enne di origini romane, da anni residente a Terni nell’abitazione dove aveva trovato rifugio una ragazza, è accusato di lesioni gravi in ragione del fatto che il giovane rimasto ferito, ha riportato pesanti conseguenze, fra cui l’asportazione di parte di un polmone, per una prognosi superiore ai 60 giorni. Le versioni dei coinvolti in merito alla dinamica dell’accaduto, si sono subito differenziate significativamente. Tuttavia il patteggiamento potrebbe chiudere la vicenda sul piano penale, lasciando aperto l’aspetto risarcitorio.

Il giovane ferito aveva raccontato agli inquirenti dell’Arma di avere accompagnato un’amica perché “lei me lo aveva chiesto, ma le avevo detto che avevo un impegno dopo circa 30, 40 minuti e che sarei dovuto venire via. Una volta arrivati lei è scesa, io ho atteso in auto mezz'ora, che è diventata un'ora. A quel punto ho provato a chiamarla, ma il telefono era spento. Così sono andato a suonare al campanello di casa, l'ho fatto due, tre volte, non rispondevano. La terza volta dalla tapparella ho visto che le luci erano accese e le ho detto, da fuori, a voce alta: Che dobbiamo fare? Io devo andare via!. Poi ho bussato ripetutamente sulla persiana, in quel momento sono stato colpito dallo sparo”. Il 33enne aveva raccontato dei soccorsi prestati da una vicina e la corsa in ospedale dove era stato soccorso e operato.

