Patti Smith in concerto a Castiglione del Lago: appuntamento alla Rocca del Leone. La data

Una delle più grandi cantanti della storia della musica mondiale si esibirà a Castiglione del Lago, in Umbria, nel mese di giugno. Stiamo parlando di Patti Smith, che il 26 giugno salirà sul palco della Rocca del Leone per la manifestazione Moon in June. Una data attesissima, che in molti hanno già cerchiato di rosso sul calendario per uno degli eventi di punta dell'estate castiglionese.

Patti Smith, musicista, poetessa e icona punk di fama mondiale, leggerà ed eseguirà parte della sua musica con il suo chitarrista. Una pioniera della scena punk newyorkese degli anni '70, Patti Smith è diventata famosa a livello internazionale con il suo album del 1975 Horses, offrendo un contributo femminista e intellettuale alla musica punk e diventando una delle musiciste più influenti del rock and roll. Smith ha ricevuto un Grammy per la sua canzone Glitter In Their Eyes nel 2000. La rivista Rolling Stone la inserisce al quarantasettesimo posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti e all'ottantatreesimo nella lista dei più grandi cantanti.

Ma non sarà l'unico grande evento dell'estate di Castiglione del Lago. Sì, perché a luglio, martedì 5, alla Rocca del Leone si esibirà The tallest man on earth, al secolo Kristian Matsson, uno dei migliori cantautori folk degli ultimi anni che torna in tour dopo tre anni dall'ultima volta. E inoltre, per Trasimeno Blues, il 21 luglio la Rocca di Castiglione del Lago, tra grandi classici, virtuosismi ed emozioni, vedrà sullo stesso palco due mostri sacri del blues e della canzone d'autore: Treves Blues Band ed Eugenio Finardi.

