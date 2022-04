Città di Castello, uomo minaccia compagna, polizia e carabinieri: denunciato. Era ubriaco

22 aprile 2022 a

Uomo dà in escandescenza e minaccia la compagna, la polizia e i carabinieri: arriva la denuncia. Il fatto è avvenuto oggi, venerdì 22 aprile, a Città di Castello, dove gli agenti del personale del distaccamento della polizia stradale sono dovuti intervenire in un'area di servizio lungo la Statale 3 Bis. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che, agitata e spaventata, ha dichiarato di trovarsi in difficoltà per via dell’atteggiamento molesto assunto dal compagno, in evidente stato di ebrezza.

La donna ha riferito che, nonostante i ripetuti inviti a risalire sull’auto, l’uomo ha iniziato ad insultarla e a minacciarla. Neanche la presenza degli operatori è servita a riportarlo alla calma. L’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva, minacciando i poliziotti che si sono visti costretti, a causa dello stato di alterazione dell’uomo, a richiedere l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri e del personale del 118.

Riportato alla calma, è stato identificato e successivamente accompagnato all’ospedale per le cure del caso. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo - un cittadino italiano, classe 1985 - è stato denunciato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e manifesta ubriachezza.

