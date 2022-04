Occupazione, Umbria sotto la media nazionale nel trimestre aprile-giugno

22 aprile 2022 a

a

a

L’occupazione in Umbria cresce meno della media nazionale. Nel trimestre aprile-giugno 2022 le imprese locali, non agricole, assumeranno 15 mila persone, con +3.020 entrate al lavoro rispetto allo stesso periodo del 2021, registrando un incremento del 24,7% contro il 40,3% della media italiana e il 38,6% del Centro. L’Umbria si posiziona, dunque, tra le sette regioni italiane che non riusciranno a tornare ai livelli di crescita pre pandemia. Le regioni che nel trimestre appaiono ancora sotto i dati 2019 sono, oltre all’Umbria (-6,2%), Friuli Venezia Giulia (-7,5%), Basilicata (-5,6%), Lazio (-0,5%), Molise (-0,4%), Piemonte e Lombardia (entrambe -0,2%). I dati arrivano dal Rapporto informativo Unioncamere-Anpal, sistema informativo Excelsior elaborati dalla Camera di Commercio dell’Umbria.

Appuntamento con il fisco per quasi 100 mila professionisti: ecco le scadenze



Il sistema analizza anche in termini qualitativi le 15mila chiamate al lavoro. I giovani fino a 30 anni, rappresentano una quota del 29% di tali chiamate. I laureati ad aprile rappresentano nella regione il 10,4% degli assunti confermando il dato storico che vede l’Umbria, in termini di entrate al lavoro dei laureati, stare sotto il dato nazionale (14,6%) di circa un terzo. Nel Centro, su questo fronte, brilla solo il Lazio (20,6%), mentre la Toscana è poco sopra (10,8%) l’Umbria, con le Marche che chiudono le graduatoria (10,3%).

Le imprese, inoltre, segnalano ancora una volta forti difficoltà a trovare le figure professionali richieste: ad aprile, infatti, il 48% delle aziende umbre evidenzia questa difficoltà. Un dato che è superiore alla media nazionale (40%).

Da segnalare, nei dati Excelsior, che in termini numerici nel trimestre aprile-giugno le maggiori opportunità vengono indicate nel settore Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici (980 chiamate al lavoro), Commercio (580 chiamate), Servizi alle persone (470), Costruzioni (360) e Servizi di supporto alle imprese e alle persone (330).

Ricostruzione post sisma, annunciato l'aumento dei contributi



Le assunzioni previste saranno stabili nel 25% dei casi, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 75% dei casi saranno a termine. Si concentreranno per il 67% nel settore dei servizi e per il 72% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore al dato medio nazionale (20%).

“Gli ultimi dati del Sistema Informativo Excelsior - afferma il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – ci consegnano un quadro di ripresa post-pandemia, insieme a nodi strutturali che la regione si porta dietro da anni. La ripresa occupazionale si potrà ulteriormente irrobustire, e produrre un slancio occupazionale di maggiore quantità e qualità, se le misure espansive messe in campo a livello europeo, nazionale e regionale produrranno quell’aumento di produttività che è la chiave della crescita, generando più investimenti aziendali innvativi, più spinta a crescere, più buona occupazione”.

Il lavoro sportivo e le gestione contabile e fiscale della Asd/Ssd, il webinar organizzato da Opes Italia e Aiga Terni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.