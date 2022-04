Spoleto, parte la raccolta fondi per restituire i campetti sportivi ai ragazzi

Chiara Fabrizi 22 aprile 2022 a

Patto tra scuole, associazioni e Comune per rimettere mano ai campetti sportivi pubblici di via Visso a Spoleto, realizzati 30 anni fa e bisognosi di manutenzione per restare punto di riferimento per bimbi e adolescenti della popolosa zona di viale Marconi. Il primo passo verso la riqualificazione lo ha fatto il Rotaract mettendo sul tavolo 14 mila euro per sistemare il rettangolo del basket, ma la somma non basta e il Comune non è in grado di stanziare la parte mancante, ovvero tra 12 mila e 17 mila euro. Ergo, è scattata la raccolta fondi su gofundme.com per trovare la cifra e tentare entro luglio di restituire al quartiere, oltreché agli alunni delle scuole medie Pianciani e Alighieri, almeno il campo da basket.

Per quelli da pallavolo e da calcio a otto, invece, l'amministrazione vuole aprire la caccia ai fondi del Pnrr. Questa la situazione per l'area sportiva inserita nel perimetro della scuola Pianciani e adottata dall'associazione Giovanni Parenzi che, con il presidente Piero Meduri, è pronta a fare la propria parte, anche economicamente, per riqualificare i campetti che con la bella stagione contano un'ottantina di presenze giornaliere. A dare il là all'operazione sono stati Michele Calai e Giulia Federici del Rotaract che hanno presentato alla giunta il progetto del campo da basket. “Abbiamo individuato la ditta che realizzerà il massetto di cemento e poi il tappeto” ha spiegato Calai, aggiungendo che “i lavori dureranno un mese, ma partiranno quando ci saranno tutte le risorse necessarie”. Da qui la chiamata all'ente per un aiuto economico che, però, non arriverà: “Abbiamo approvato il progetto e ci mettiamo a disposizione per promuovere la raccolta fondi, ma – ha detto l'assessore Luigina Renzi – stiamo approvando il bilancio, che non è florido, e non possiamo impegnare risorse”.

Al prossimo consiglio comunale, Renzi proporrà di donare almeno il gettone di presenza, mentre gli assessori potrebbero destinare una quota della propria indennità, ma in ogni caso per restituire il campetto al quartiere servirà il contributo di famiglie e privati. Meduri, però, guarda oltre: “Lavoriamo a un progetto di sistemazione complessiva dell'area che consegneremo alla giunta”. Al fianco dei giovani del Rotaract anche il dirigente scolastico della Pianciani, Mario Lucidi, che coi fondi della scuola non può intervenire su una proprietà comunale, ma si è detto “pronto a sostenere il passaparola tra famiglie, affinché si garantisca dignità a quest'area sportiva che è un presidio importante per la zona”.



