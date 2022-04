Perugia, sacerdote morto: autopsia esclude sia stato vittima di aggressione

Fra. Mar. 22 aprile 2022 a

I primi esiti dell’autopsia sul corpo di don Armando Di Renzo sembrano confermare la pista del malore. Che, di fatto era quella più accreditata non essendo stati trovati segni di effrazione sul portone della canonica di Civitella D’Arna, né di furti o altro in casa del religioso.

L’esame autoptico dunque, eseguito ieri dal medico legale, Luca Tomassini, come disposto dal sostituto procuratore titolare del fascicolo, Mario Formisano, ha per ora escluso che il sacerdote - morto per una emorragia cerebrale - sia stato colpito alla testa da un corpo contundente. Tuttavia, per stabilire se la botta alla nuca, visibile dall’esterno, possa essere il frutto dell’impatto contro uno scalino o altro all’interno della casa, verranno eseguiti anche altri rilievi nei prossimi giorni.

Lunedì mattina infatti, dopo il decesso in rianimazione del religioso, la mobile e la scientifica si sono recate in canonica a Civitella d’Arna dove però l’uomo era stato trovato ben 24 ore prima da alcuni parrocchiani che lo cercavano. E, sulle prime, nessuno ha chiamato polizia o carabinieri. Dopo la morte, il pm ha disposto alcuni accertamenti. Dai primi rilievi la scientifica ha escluso la presenza di terzi sul luogo in cui il sacerdote è stato trovato agonizzante il lunedì dell’Angelo.

