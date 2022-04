Covid, in Umbria ora la fascia d'età meno colpita è quella 19-24 anni

21 aprile 2022 a

Emergenza Covid: in Umbria migliorano i dati in relazione alla diffusione del virus. La curva epidemica mostra finalmente una flessione, soprattutto in relazione alla media mobile a sette giorni. Attualmente l'incidenza settimanale di casi per 100mila abitante, è 803 (dato 19 aprile). E' stabile su un valore di 0.86, l'Rdt sulle diagnosi, calcolato nelle ultime due settimane con media mobile a sette giorni. Tutti i distretti sanitari della regione hanno una incidenza inferiore a mille casi per 100 mila abitati. Il dato più alto è riscontrato nel distretto di Orvieto, dove le infezioni sono 973.

Ricoveri stabili, ma diminuiscono quelli in terapia intensiva. Sileri: "Per il futuro spingere sulla vaccinazione"

L'andamento dell'incidenza settimanale mobile è in calo in tutte le classi di età, stando al report che è stato reso noto dalla Regione. Il dato più elevato è quello registrato nella fascia 11-13 anni, mentre il più basso è relativo ai 19-24enni. Proprio i giovani tra i 19 e i 24 anni, per settimane sono stati quelli che hanno fatto registrare la maggiore incidenza di casi Covid, tendenza che ora si è letteralmente rovesciata.

Ma per quali motivi il dato è cambiato radicalmente? Stando alle valutazioni del Nucleo epidemiologico regionale, il fenomeno potrebbe essere legato all'alto numero di infezioni degli ultimi mesi registrato proprio in questa fascia d'età: tra chi si è infettato e chi si è vaccinato, si sarebbe quasi immunizzata la popolazione di tale età. Intanto stando al bollettino nazionale di oggi, mercoledì 21 aprile, i nuovi casi sono 75.020, mentre le vittime sono 166. Il tasso di positività sale al 16.8% (446.180 i tamponi processati). Lieve aumento dei pazienti in terapia intensiva, + 2. Nei reparti ordinari, invece, altri 24 ricoveri.

