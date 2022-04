Anni 20 notte, stasera giovedì 21 aprile in seconda serata su Rai 2

21 aprile 2022 a

Stasera in tv, giovedì 21 aprile, in seconda serata su Rai 2, torna Anni 20 Notte, il programma con Francesca Parisella e la presenza in studio di Alessandro Giuli. Il programma, inizio alle ore 23.25, in diretta, si occuperà degli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina con collegamenti e servizi realizzati sul campo dagli inviati. A seguire una pagina approfondita sul ballottaggio per le presidenziali francesi e il ruolo della guerra nella competizione elettorale d’oltralpe che vedrà affrontarsi Emmanuele Macron e Marine Le Pen. Ma nel corso di Anni 20 Notte si parlerà anche delle conseguenze economiche del conflitto e dei rischi più gravi che ci attendono nei prossimi mesi. Verranno analizzate insieme agli esperti le ultime notizie dalle città coinvolte nella guerra in Ucraina. Parteciperanno tra gli altri: Marco Rizzo, Laura Tecce, Pierguido Iezzi, Giorgio Cella e il sondaggista Raffaele Rio.

