Scippo e furto, a Perugia è caccia ai banditi della Panda arancione

Nel giro di mezza giornata hanno effettuato uno scippo con tanto di vittima fatta cadere a terra e un furto in auto. Poi si sono dileguati. Segno particolare: hanno commesso i reati a bordo di una Panda arancione. Sulle tracce dei malviventi ci sono i carabinieri di Ponte San Giovanni. La prima segnalazione è arrivata da un avvocato che ha assistito al furto d’auto e ha provato invano a fermare la banda composta da almeno tre soggetti. Poi la denuncia della donna che è stata scippata della borsa: ha raccontato ai militari che ha provato a opporre resistenza e gli stessi ladri l’hanno fatta rovinare a terra. Non ha riportato ferite gravi, solo escoriazioni e contusioni. Le ricerche della vettura e degli autori di scippo e furto sono andate avanti per tutta giornata di ieri tra Ponte San Giovanni e Montebello.

Sempre nella zona dei ponti si sono concentrati i controlli della polizia.

Gli agenti hanno fermato e denunciato per porto di oggetti atti allo scasso tre cittadini rumeni di 26 anni che hanno tentato di sfuggire a un tentativo di controllo da parte della volante nella zona industriale di Ponte San Giovanni. I poliziotti stati attirati da una macchina con targa straniera con tre passeggeri a bordo. Il veicolo ha cercato di dileguarsi accelerando ma è stato fermato dagli agenti. Il conducente e i passeggeri hanno dapprima dichiarato di non comprendere la lingua italiana e, successivamente, di essere in vacanza con alcuni amici. Tuttavia, nessuno dei tre è riuscito a fornire spiegazioni circa la loro presenza in quella zona industriale.

Uno dei tre aveva precedenti per maltrattamenti in famiglia, false attestazioni e appropriazione indebita. Nel vano portaoggetti, i poliziotti hanno trovato sei seghe per tagliare il ferro e nel bagagliaio una valigia con attrezzi da lavoro di cui i tre non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione. Altri due seghetti erano nascosti nel vano motore.

