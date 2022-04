Perugia, ok del Ministero al finanziamento del secondo stralcio del nodo: scontro tra Regione e Provincia

Alessandro Antonini 21 aprile 2022 a

Il soldi per il secondo stralcio del Nodo di Perugia, da Madonna del Piano all’ex Silvestrini, ci sono. Il ministero dei trasporti (Mims) ha assicurato alle istituzioni umbre che il finanziamento di circa 250 milioni (+210 del Nodino) ci sarà. In queste pagine era già stato reso noto che Enrico Giovannini aveva informato in questo senso Regione e Anas.

Ieri la notizia è stata confermata anche alla presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, che si è intestata il merito dell’operazione.

Esprimendosi peraltro per la prima volta in assoluto sulla bontà del progetto da Collestrada fino all’ospedale. In una nota si riferisce che già due settimane fa Proietti si è recata al ministero per battere cassa. Ottenendo riscontri.

“Il primo stralcio - spiega la presidente - deve essere da Collestrada a ospedale-via Pievaiola, solo così si avvia a soluzione sia il problema del traffico nord-sud che quello del traffico diretto alla città, il vero cuore del Nodo di Perugia è la congestione dalle gallerie di Piscille fino a Ferro di Cavallo. Come Provincia abbiamo fatto di più: abbiamo chiesto finanziamenti, che sono stati assicurati, per eliminare ogni alibi a chi, come la Regione, diceva che esistevano solo i fondi per il Nodino”. In realtà la proposta del nodo fino all’ospedale è emersa già due mesi (vedi servizio del 17 febbraio) con richiesta di revisione del progetto e finanziamento da parte della Regione, con l’ok da parte del Pd della segreteria di Perugia guidato da Sauro Cristofani che ha rilanciato la proposta e ha preso contatti col ministero.

L’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche in serata ha risposto a Proietti: “Leggo con sommo piacere il comunicato della presidente della Provincia di Perugia in merito al fatto che finalmente abbia preso una decisione, la stessa che la Regione ritiene, fin dall’insediamento della giunta, indispensabile per risolvere i problemi dell’area di Perugia. Problemi tutti ereditati da 20 anni di inconcludenti amministrazioni la cui parte politica Proietti rappresenta”.

“La cosa spiacevole - continua Melasecche - è l’accusa di chi, non si comprende per quali recondite ragioni, accusa la Regione di non sapere della possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti. Se Proietti si fosse peritata di chiederci i dettagli dei colloqui che abbiamo avuto a più riprese con i vertici amministrativi del Mims non le avremmo lesinato le notizie. Lo stesso ministro, quando è intervenuto al Festival del Giornalismo si è poi intrattenuto con noi confermandoci il suo impegno in proposito”.

