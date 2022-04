Terni, ruota panoramica: 5.000 biglietti in 11 giorni e nel mirino la Cascata delle Marmore

Simona Maggi 20 aprile 2022 a

Sono già oltre 5.000 i biglietti staccati per salire sulla ruota panoramica di 34 metri di altezza installata in piazza della Repubblica ed inaugurata il 9 aprile 2022

Ora l'amministratore della Hsc events best panoramic wheels, Riccardo Claudi, sta lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale per spostare, dopo il 12 giugno, l'attrazione al belvedere inferiore della cascata delle Marmore.

“Ho chiesto al Comune l'autorizzazione – spiega Claudi – per posizionare la ruota panoramica alla Cascata dopo che il 12 giugno la smonteremo in piazza della Repubblica. Stiamo lavorando con l'amministrazione e poi vedremo se sarà possibile. Ero convinto che alla fine le polemiche sarebbero terminate. In tutte le città in cui siamo stati prima del montaggio i cittadini sono sempre stati scettici e ci hanno criticati, poi quando l’hanno vista montata hanno apprezzato moltissimo l'attrazione. Del resto non capita tutti i giorni di vedere dall'alto la città dove si vive. Sono anche soddisfatto del fatto che già 5.000 persone siano salite sulla ruota panoramica per ammirare Terni dall'alto”.

Dunque un bilancio più che positivo solo dopo 11 giorni dall'inaugurazione. L'attrazione resterà in piazza della Repubblica fino al 12 giugno poi, forse, come detto potrebbe passare il resto dell’estate sempre nel Ternano.

Intanto chi lo vorrà potrà ancora salire su una delle 24 gondole che possono ospitare, ognuna 6 persone, per vedere la città dall'alto. In tutto quattro giri per una durata di 4/5 minuti e poi c'è una sosta di qualche secondo in alto per poter scattare foto o selfie. Il costo del biglietto è di 8 euro e di 6 per quello ridotto. L’orario resta tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 20, venerdì e sabato invece è attiva fino alle 24. Nelle ore notturne la ruota diventa un fascio di luci di vari colori durante i giorni dell'inaugurazione i colori rosso e verde hanno omaggiato la Ternana.

