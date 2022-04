Umbria, linea ferroviaria Perugia-Terontola: la stazione si sposta per attrarre più viaggiatori

Alessandro Antonini 20 aprile 2022 a

Il progetto di potenziamento della tratta ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola prevede lo spostamento della stazione di Ellera nei pressi del centro commerciale della frazione di Corciano. Così da attrarre più utenti e liberare il traffico su strada.

E’ il piano allo studio del tavolo tecnico che è stato definito nell’ambito dell’accordo tra Regione Umbria e Rfi, alla presenza del Mims. L’obiettivo è quello di definire a livello tecnico la volontà politica espressa più volte nei vari incontri avuti dalla Regione con il Ministro e con il suo staff tecnico.

Primi obiettivi la realizzazione della stazione aeroporto a Collestrada e lo spostamento di quella di Ellera dal sito attuale a quello attiguo al centro commerciale in modo da “favorire l’utilizzo del ferro per un numero sempre maggiore di utenti riducendo per quanto possibile l’uso dell’automobile”, ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche.

E’ previsto che il tavolo che concluda i lavori entro giugno: per la Regione è stato incaricato l’ingegner Leonardo Naldini ma sempre sotto la continua supervisione dell’assessore al ramo. “Stiamo attraversando uno dei periodi più fecondi della storia dell’Umbria per quanto riguarda i trasporti e le infrastrutture anche grazie al lavoro incessante che con grande impegno e passione stiamo conducendo”, ha concluso Melasecche. Con la stazione dell’aeroporto a Collestrada c’è anche un maxi parcheggio nei pressi del centro commerciale con un servizio navette attivabile per l’aeroporto e anche per il polo fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra. Anche per quest’ultimo è previsto un potenziamento sia nella struttura sia nella programmazione degli eventi.

