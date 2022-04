Sanità in Umbria, Regione e Università trovano l'accordo sulla convenzione: via i reparti doppione

Alessandro Antonini 20 aprile 2022 a

Habemus convenzione. E’ annunciato per oggi il protocollo di intesa tra Regione e Università degli studi di Perugia per le aziende ospedaliere integrate di Perugia e Terni. La giunta di Palazzo Donini, da una parte, e il senato accademico, dall’altra, preadotteranno l’atto. La gestazione è stata lunga e non poco accidentata. Oltre dieci anni. L’ultimo passaggio è stato il memorandum, firmato il 22 gennaio 2020 dalla governatrice Donatella Tesei e il rettore Maurizio Oliviero, quando entrambi erano stati eletti da pochi mesi. Un punto di svolta. Poi c’è stato uno stop and go. Doveva seguire - entro massimo un anno - la convenzione. “Ma poi, a marzo 2020 c'è stato il Covid. A primavera del 2021 eravamo vicini alla definizione ultima del testo, ma non solo la pandemia, anche l'immensa sfida del Pnrr ha visto il procrastinarsi del traguardo che però, ora, possiamo considerare pressoché imminente”, aveva spiegato Tesei l’8 febbraio scorso in consiglio regionale. Sono passati altri due mesi per “aggiustamenti” tecnico legali sugli assetti patrimoniali dei due enti, compresi gli immobili di proprietà.

Certo, va considerato che si arrivava dalle lungaggini dei lustri precedenti. Adesso l’occasione è storica. La nuova convenzione insieme al piano sanitario e al turno over dei direttori generali (annunciato per la settimana prossima) rappresentano lo “shock” atteso nella sanità del cuore verde per ripartire dopo il Covid. Nel memorandum e quindi nella convenzione si considerano irrinunciabili “l'equità di accesso all'assistenza sanitaria, il superamento di inutili e dannose competizioni e duplicazioni di attività, l'effettiva organizzazione a rete che integri gli ospedali di Perugia e Terni con gli ospedali di territorio, la mappatura dei bisogni assistenziali, l'implementazione di percorsi di presa in carico e cura tra ospedale, territorio e domicilio per le maggiori patologie cronico-degenerative. E in generale si punta al miglioramento costante e al perfezionamento di elevati standard professionali”.

Proprio la razionalizzazione dei reparti, che verrà demandata a singoli protocolli attuativi, è uno dei punti centrali: attualmente nei due ospedali hub di Perugia e Terni buona parte dei dipartimenti è a doppia guida: universitaria e ospedaliera. Doppioni in termine di professionisti, di spese e non omogeneità dei servizi che hanno rappresentato per anni uno dei problemi da risolvere. Così come la mancata integrazione con gli ospedali del territorio.

Con la convenzione, che riconosce il ruolo parigrado dello Studium rispetto all’ente regionale, si attende lo sdoganamento da parte dell’ateneo del piano sanitario, in una prima fase bocciato proprio dal senato accademico. Messo tutto insieme significa riorganizzare gli assetti della sanità regionale. Dopo le parole, ancorché messe per la prima volta nero su bianco, si passerà poi alla prova dei fatti.

