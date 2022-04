Terni, scuola materna Cardeto: riapertura dopo le vacanze di Pasqua

Simona Maggi 19 aprile 2022 a

Una bella sorpresa per il ritorno dalle vacanze di Pasqua 2022. “Sorpresa” per i più piccoli, visto che la fine dei lavori sarebbe dovuto arrivare da tempo, per recuperare il tempo perduto soprattutto a causa dei ritardi nella consegna dei materiali dovuti alla pandemia.

Riaprirà domani la scuola materna di Cardeto, a Terni, essendo conclusi i lavori di adeguamento sismico e di ammodernamento dell’edificio.

Dopo l'ultimazione le chiavi della scuola sono tornate ai loro legittimi proprietari: dirigente scolastico, personale docente e non docente, ma soprattutto ai bambini e alle loro famiglie che si sono sacrificate e che ora finalmente torneranno nella loro scuola.

“I lavori eseguiti con difficoltà, - spiega via social l'assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati - nel bel mezzo di una pandemia, con problemi di approvvigionamento dei materiali che però grazie all'impegno costante dei tecnici del Comune hanno portato ad un risultato eccellente. La scuola è bellissima, colorata, ma soprattutto sicura. Entro l'anno inizieranno lavori di adeguamento sismico e efficientemento energetico di altre scuole della città. I disagi di trasferimenti degli studenti necessari per eseguire i lavori sono sacrifici che dobbiamo fare, ma che valgono poi i risultati che si ottengono”. L'assessore Salvati augura così un buon rientro post pasquale alla scuola Cardeto.

I bambini sarebbero dovuto tornare lo scorso settembre, per l'inizio dell’anno 2021-2022, invece hanno dovuto aspettare a causa dei ritardi di cui sopra dei lavori dovuti all'emergenza sanitaria ed altre cause legate alla bonifica di vecchie cisterne interferenti con le opere di fondazione dell'ampliamento che hanno portato a una variante al progetto.

Gli alunni erano stati spostati in una sede provvisoria del Borgo Trebisonda a Borgo Bovio. Poi era stata individuata la data del 7 gennaio 2022 per far tornare in classe gli alunni dell'infanzia Cardeto, ma anche qui la data era stata nuovamente posticipata sempre a causa dei ritardi dovuti alla situazione pandemica. I genitori dei bambini dell'infanzia Cardeto hanno avuto pazienza per qualche mese e hanno fatto un sacrificio ulteriore accompagnando i figli nella sede del Borgo Trebisonda a Borgo Bovio. Ora da domani potranno tornare nelle loro aule della scuola Cardeto appena rinnovata e più sicura.

Mercoledì 20 aprile 2022 sarà quindi una grande festa non solo per alunni, genitori, dirigente scolastico, corpo docenti, ma anche per tutto il popoloso vicino quartiere di Cardeto che avrà la scuola d'infanzia nuova. I residenti ora aspettano ansiosamente che anche il parco di Cardeto sia ultimato.

