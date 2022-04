Umbria, alberghi pieni al 75 % per il ponte di Pasqua. Pienone a Perugia e Assisi per la marcia della pace

Fra. Mar. 19 aprile 2022 a

Non si può parlare di pienone, ma gli albergatori umbri guardano il bicchiere mezzo pieno. “La media di occupazione regionale è stata al 75 per cento” dice il presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia, tracciando un primo bilancio al termine del lungo weekend pasquale. Per cui, la scorsa settimana era già stato stimato un 70 per cento di presenze. “Diciamo che non c’è stato il boom del last minute che tutti noi auspicavamo. Ha inciso anche il tempo”. Ad ogni modo, il presidente, spiegando del dato omogeneo del 75 per cento di media, aggiunge anche che “ci sono state città, come Assisi, Spoleto, Gubbio e Orvieto che sono arrivate all’85 per cento di presenze turistiche”.

Certamente questi non sono i numeri pre-pandemia ma “non dimentichiamoci che negli ultimi due anni le nostre stagioni sono iniziate quando è andato bene a giugno, già rivedere la luce ad aprile è una svolta non secondaria”. Bicchiere mezzo pieno. Poi certo, ci sono non pochi distinguo che pesano comunque e finisce che si riversano anche sulla buona riuscita dell’operazione turismo pasquale.

“Le famiglie hanno portafogli ovviamente più leggeri a causa dei tanti rincari di questi ultimi mesi - dice Fittuccia - e noi ne abbiamo avuto riscontro con una diminuzione di notti prenotate in hotel che prima erano 3-4 di media e ora sono scese a due e pure per quanto riguarda i pasti su cui i turisti hanno cercato di risparmiare, arrangiandosi magari con un pezzo di pizza o un panino se non per la cena del sabato e il pranzo di Pasqua”. Ma “già l’aver visto che le persone hanno di nuovo voglia di uscire non è poco” aggiunge il presidente. Per quanto riguarda invece i prossimi ponti, Fittuccia spiega che in vista del 25 aprile le prenotazioni sono “in linea con quelle di Pasqua” tranne che nelle zone di Perugia e Assisi. “Lì a causa della marcia della pace del 24 aprile è già praticamente impossibile trovare una stanza per dormire, l’occupazione è già al 95 per cento”. Per quanto concerne infine il primo maggio, complice forse la vicinanza con gli altri due ponti, “le prenotazioni per ora non vanno oltre il 50 per cento”.

