Covid, in Umbria nessun decesso nel giorno di Pasqua. Aumentano i positivi, diminuiscono i ricoveri

18 aprile 2022 a

a

a

Ancora dati incoraggianti sul fronte Covid 19 per il territorio della regione Umbria. Stando ai numeri ufficializzati oggi, lunedì 18 aprile, non ci sono stati decessi nel giorno di Pasqua. Diminuiscono ancora i ricoveri. Attualmente sono 244, quindi due in meno rispetto alle statistiche precedenti. Di questi tre in terapia intensiva (erano quattro). Purtroppo tornano di nuovo a salire gli attualmente positivi. Sono stati infatti ufficializzati altri 452 casi, contro le 334 guarigioni. I positivi secondo i dati di oggi, sono 12.636, quindi 118 in più. Complessivamente sono stati presi in considerazione 1.315 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è addirittura del 34.3 per cento, ma si tratta di dati poco attendibili dal punto di vista statistico, visto che sono riferiti al giorno di Pasqua.

Aumentano i ricoveri. Ancora 79 morti. Il tasso di positività sale al 17.4%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.