Traffico intenso per la Pasquetta. Incidente sulla Perugia-Bettolle, auto nella scarpata. Un ferito

Ancora un incidente stradale sulla Perugia - Bettolle. Una squadra dei vigili del fuoco della centrale Perugia è intervenuta a causa di uno scontro che si è verificato all'uscita di Magione, sul raccordo. Due le vetture coinvolte, di cui una è finita nella scarpata. Il bilancio per fortuna è di un solo ferito. Molto intenso il traffico su tutte le strade dell'Umbria a causa del weekend pasquale. Soprattutto nella giornata di oggi, lunedì 18 aprile, sono stati migliaia i cittadini che hanno optato per il picnic di Pasquetta, spostandosi anche se spesso di pochi chilometri da casa. Considerando anche i turisti, notevole la circolazione di auto, come non si vedeva da tempo.

