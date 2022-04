A Spoleto la Fiera di Pasquetta, oltre 60 stand lungo viale Trento e Trieste. Come cambia la viabilità

Filippo Partenzi 17 aprile 2022 a

a

a

Sono oltre 60 gli stand che parteciperanno alla Fiera di Pasquetta, in programma lunedì 18 aprile dalle 8 alle 20.30 lungo viale Trento e Trieste di Spoleto. Ad organizzare l’iniziativa è l’associazione L’Arte e la terra, allo scopo di “offrire, a chi sceglierà di rimanere in città e ai tanti turisti che si prevede arriveranno a Spoleto, occasioni di socialità e spensieratezza, magari alla ricerca di qualche oggetto particolare e interessante”. L’appuntamento consentirà quindi di fare shopping all’aria aperta e acquistare prodotti di abbigliamento, alimentari, calzature, casalinghi, vimini, articoli da cucina, terrecotte e altro. Non mancheranno poi bancarelle rivolte ai bambini (dolci, palloni, palloncini, giocattoli di vario genere e tipo) e agli amanti dell’ambiente (piante e fiori), dello street food e dei prodotti tipici locali.

Gli operatori presenti proporranno nell’occasione “prodotti particolarissimi: un viaggio alla scoperta delle eccellenze umbre che portano da anni in tutta Italia i prodotti della nostra terra”. Nell’occasione tanti negozi situati nell’area interessata dalla fiera resteranno aperti “grazie alla sinergia tra il commercio fisso locale e quello ambulante, che garantirà ai visitatori un’importante e variegata offerta commerciale”. Il Comune, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, ha deciso di effettuare alcune modifiche alla viabilità nella zona.

Stando a quanto si legge nell’ordinanza, dalle 6 alle 21 scatterà il divieto di transito e di sosta con l’obbligo della rimozione di tutti i veicoli (ad eccezioni di quelli adibiti alla vendita e dei mezzi di soccorso e pronto intervento) in viale Trento e Trieste (il tratto compreso fra largo Jones e l’intersezione con via Fratelli Cervi - ingresso largo Antonelli), via Brigata Garibaldi e via Martiri delle Fosse delle Ardeatine. Nello stesso orario il trasporto pubblico locale “verrà deviato su percorsi alternativi comunicati preventivamente all’utenza dal gestore”. All’Ase, infine, è stato assegnato il compito di installare la segnaletica mobile, comprese “le transenne per la regolamentazione della circolazione”.

