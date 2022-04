Ragazzini malati di Lafora: anche in Umbria via alla cura sperimentale

Francesca Marruco 17 aprile 2022 a

"Mercoledì dovrebbe partire l’ordine dalla farmacia ospedaliera e nel giro di non molto il farmaco che potrebbe salvare la vita a mio figlio e anche a un altro ragazzo che, come lui in Umbria, ha la stessa malattia, verrà loro somministrato”. A parlare è Margherita Gatti, la mamma di un sedicenne colpito dalla malattia di Lafora. Uno dei 27 ragazzi italiani che ha la questa terribile patologia. Nel mondo sono appena 250 con la sua stessa diagnosi. Quella di una malattia subdola che compare dopo il decimo anno di età e non fa sopravvivere oltre i 28. Una malattia neurodegenerativa che, a causa di accumuli glicogenici, si manifesta con crisi epilettiche e poi si impadronisce via via di tutto il corpo. Si creano placche nei tessuti, nello scheletro, negli organi, nel cervello. La malattia cambia la vita di questi sfortunati ragazzi, li porta alla demenza e poi alla morte. Ma il miracolo che anche mamma Margherita, che dal giorno della più terribile delle notizie non si è mai arresa, ha contribuito a far accadere potrebbe forse cambiare il corso degli eventi. La diagnosi per suo figlio è arrivata ad aprile 2021 dopo mesi e mesi di esami all’inizio inconcludenti. Poi l’intuizione del genetista Paolo Pronterà. La diagnosi purtroppo conferma che si tratta di Lafora (dal nome del medico spagnolo che per primo l’ha isolata). All’inizio veniva indicata anche come Alzheimer dei giovani. A Margherita cade il mondo addosso. A quale mamma non succederebbe.

Poi, insieme al fratello Francesco, come lei avvocato penalista di Perugia, si mette alla ricerca di una speranza. E in un primo momento la trovano nello studio di due medici americani. C’è un farmaco, sperimentato sui topi che funziona, ma la casa farmaceutica che ne detiene i diritti non ha interesse a sperimentare sugli esseri umani. Barbaramente, i malati di questa patologia sono troppo pochi. C’è un altro studio, sempre americano, su un altro farmaco che sembra sortire degli effetti, ma, anche in questo caso nulla da fare: la casa farmaceutica che lo stava sperimentando è fallita. Ma la posta in gioco non ha limiti e si continua a lottare. E la svolta arriva dallo studio del professor Gabriele Costantino, direttore del dipartimento di farmacologia dell’Università di Parma: nel suo parere scientifico Rationale, spiega che un farmaco già usato dal 2006 per il morbo di Pompe – che ha forti analogie con Lafora – potrebbe avere effetti benefici anche per questa patologia. Si tratta del Myozyme che si può somministrare in forma sperimentale. Ma per farlo servono autorizzazioni, organizzazione, burocrazia. A questo punto Margherita e Francesco e con loro molti altri, cercano il modo per farlo arrivare ai loro figli e dar loro una speranza. C'è bisogno dell’intervento del sistema sanitario. La prima a farlo è stata la Regione Lazio: la scorsa settimana al Bambin Gesù sono iniziate le infusioni per una ragazzina. Margherita e zio Francesco si muovono in Umbria, contattano la politica regionale. Intanto il giovane deve far fronte a crisi frequenti che cerca di tenere a bada con diversi medicinali e viene seguito dai professori Francesca Bisulli e Roberto Michelucci al Bellaria di Bologna.

E adesso arriva la più bella delle notizie: l’unica che può dare almeno una speranza a questi giovani altrimenti senza futuro. “In questi ultimi giorni ci sono stati degli incontri decisivi – spiega Margherita – e ovviamente finché il farmaco non sarà qui non potremo dire che è cosa fatta ma ci hanno assicurato che manca solo l’ordine e poi si tratterà di somministrarlo. Per questo miracolo voglio ringraziare chi si è speso in prima persona, come l’assessore alla sanità Luca Coletto e il vice presidente del consiglio regionale, Paola Fioroni che hanno chiamato la Regione Lazio e si sono fatti spiegare il percorso da intraprendere. Ma il mio grazie più sentito va anche al presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, al senatore Franco Zaffini, alla presidente Tesei che in un primo momento si è interessata della cosa. E al direttore Massimo D’Angelo che è stato una chiave di volta. Il professore del Bambin Gesù condividerà con la neurologa Cinzia Costa e il primario di pediatria di Perugia, il professor Alberto Verrotti di Pianella il piano terapeutico e si potrà iniziare”. Un primo passo che potrebbe portare al miracolo, quello vero.

