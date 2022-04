Guerra in Ucraina, il ristoratore umbro Massaro si è salvato dalle bombe ed è tornato a casa

Alessandro Antonini 17 aprile 2022 a

Ha attraversato il teatro di guerra più pericoloso a bordo di un pulmino fino a Leopoli. Poi si è fatto 30 ore di treno in piedi arrivando al confine con la Polonia. Da lì il rientro a casa. Luigi Massaro, 64 anni, ristoratore umbro nato a Valtopina, è stato per oltre un mese intrappolato in Ucraina insieme al figlio. A Mykolaiv aveva la seconda casa ma è dovuto scappare in autostop per scampare alle bombe russe. Poi però la fuga è diventata troppo pericolosa e ha dovuto rifugiarsi in una zona nascosta poco lontano dalla città. Da due settimane è riuscito a tornare in Umbria con un viaggio rocambolesco. E ha portato in salvo oltre al figlio 17enne altri due minori e due donne, tra cui l’ex suocera.

Per oltre in mese si è nascosto in un’abitazione isolata a Novyi Buh. Poi ai primi di aprile è riuscito a trovare un pulmino per arrivare “al treno dei fuggitivi”, spiega, dove ha dovuto affrontare un viaggio di 30 ore in un convoglio stracolmo di persone che scappavano dai russi, sempre in piedi. Massaro soffre di diabete e ha avuto non poche difficoltà a trovare le medicine. “Da Novy Buh - racconta la Corriere dell’Umbria - che si trova nell’Oblast di Mykolaiv, siamo arrivati a KryvyJ Rih, la città in cui è nato il presidente Zelensky. Poi in viaggio alla volta di Leopoli”. Da lì l’arrivo in Polonia e il ritorno in aereo in Italia, per lui e il figlio. Le due donne e il compagno del ragazzo sono tornati in autobus.

Massaro è tornato al suo ristorante, il Flamingo sul Clitunno (ne ha uno omonimo anche a Bastia), che nel frattempo era gestito dalla compagna Oxana, anche lei ucraina, riuscita a scappare nei primi giorni del conflitto. La prossima domenica, per la Pasqua ortodossa, offriranno un pranzo con pietanze ucraine per ringraziare tutti per gli aiuti ricevuti. Nel frattempo in due immobili a Capodacqua e Foligno, ospitano 12 profughi.

