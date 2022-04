Terni, bambino investito da uno scooter che poi scappa: individuato il pirata della strada

16 aprile 2022 a

Ha investito con lo scooter un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada, nel pieno centro di Terni, e poi si è dato alla fuga, la sera di giovedì 14 aprile 2022. Sono bastate poche ore al personale dell'ufficio incidenti della polizia locale per individuare il pirata della strada, che ora verrà denunciato a piede libero.

Investe un bambino con lo scooter in pieno centro e fugge

Le ipotesi di reato previste dal Codice della Strada sono quelle di fuga dopo incidente ed omissione di soccorso. Si tratta di un 19enne ternano, le cui iniziali sono G.M., che, in sella ad uno scooter Kimco, verso le 18.30 di giovedì, aveva investito un bambino di 11 anni che stava attraversando la strada in via Primo Maggio.

Numerosi i testimoni dell'accaduto che hanno in qualche modo agevolato il lavoro di polizia giudiziaria della Locale, anche in considerazione del fatto che, a seguito dell'impatto, il giovane scooterista era anche caduto sull'asfalto.

Il bimbo era stato accompagnato all’ospedale dal 118 e i medici gli avevano riscontrato una frattura. Attualmente è ancora ricoverato in osservazione. Il cerchio investigativo si è pertanto chiuso ed ora spetterà all'autorità giudiziaria decidere quali ulteriori passi compiere sul piano penale, parallelamente agli aspetti risarcitori che riguardano entrambe le parti.

