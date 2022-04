Terni, rapine alle farmacie di viale della Stazione e Ponte San Giovanni: condannati i banditi

16 aprile 2022 a

Sono stati condannati a 4 anni e 8 mesi ciascuno, con rito abbreviato, i due rapinatori viterbesi che misero a segno due rapine a mano armata in altrettante farmacie a Terni - in viale della Stazione - e in provincia di Perugia, a Ponte San Giovanni.

La sentenza del gip del Tribunale di Terni nei confronti di un 47enne e un 43enne, rispettivamente di origini cosentine e bolognesi, l’uno residente a Montalto di Castro e l’altro a Viterbo città, è stata emessa giovedì 13 aprile 2022. I due imputati, assistiti dall’avvocato Luigi Mancini, furono arrestati al termine di una operazione coordinata dalla Procura di Terni a giugno 2021 fa che culminò nell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per due rapine a mano armata commesse a marzo 2021 in due farmacie.

I due colpi, avvenuti a distanza di poche ore, si consumarono con il medesimo modus operandi. I malviventi dapprima furono individuati grazie ai filmati delle telecamere delle due farmacie, di altre installate nelle zone limitrofe e dalle dichiarazioni dei testimoni.

Così gli inquirenti ternani, in collaborazione con i colleghi perugini, riuscirono a individuare un uomo vestito di scuro, con mascherina, cappello, e con delle scarpe blu, il quale era stato immortalato mentre faceva il suo ingresso nella farmacia ternana con in mano una borsa rossa, nella quale aveva nascosto i 2000 euro provento del colpo.

Il rapinatore “distratto”, però, nel cambiarsi d’abito aveva abbandonato calzature dal colore appariscente lungo la strada, che furono ritrovate dagli investigatori. L’altro uomo, scappato invece con 1.700, euro, era stato individuato grazie alle registrazioni delle videocamere a Ponte San Giovanni. Indossava gli stessi vestiti, ma di gradazione diversa rispetto al bandito che di Terni e a quel punto gli inquirenti erano passati al setaccio del tratto di E45 tra Terni e Ponte San Giovanni.

Dall’esame dei filmati delle aree di sosta e dei punti di ristoro nei pressi di Acquasparta sono stati isolati due uomini, uno dei quali con un atteggiamento sospetto e che aveva indosso delle calzature compatibili con quelle del rapinatore di Ponte San Giovanni. Costui era intento a maneggiare del denaro contante ed era arrivato a bordo di un veicolo la cui targa è stata individuata e che era stato visto anche vicino alla farmacia di Terni. Collegando i vari elementi gli investigatori sono risaliti ai due rapinatori, colti in flagranza di reato a Grosseto, giusto ad aprile di un anno fa, mentre stavano per rapinare proprio un’altra farmacia.

