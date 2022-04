Perugia, dopo la maxi rissa il questore chiude l'afromarket per 15 giorni

16 aprile 2022 a

a

a

Dopo la maxi rissa a sprangate di sabato scorso il questore dispone la chiusura per 15 giorni dell’afromarket di via Campo di Marte. I poliziotti della squadra volante e della divisione amministrativa hanno notificato ieri il provvedimento al titolare. Anche lui era stato coinvolto nello scontro che si era innescato con alcuni avventori fuori e dentro l’esercizio commerciale. A dare l'allarme sabato notte erano stati i residenti che avevano anche filmato il tutto. Sul posto, nell’immediatezza, erano intervenute pattuglie della polizia, i carabinieri e della guardia di finanza. All'arrivo delle forze dell'ordine le persone coinvolte nella rissa si erano disperse. Ma cinque di loro erano state fermate e denunciate dai carabinieri della stazione di Perugia. Dalle immagini finite nei telefonini dei residenti, era possibile vedere un uomo accompagnato da altri tre che con una spranga danneggia l'entrata del locale. La spranga era stata brandita anche contro le persone che lo avevano affrontato per fermarlo. Pugni e spintoni tra più soggetti al centro del parcheggio.

Fontivegge, dopo la ragazza sfregiata nuova rissa: due sudamericani feriti

Gli inquirenti avevano acquisito i filmati per accertare se si sia trattato di una spedizione punitiva, perché il parapiglia sin dall’inizio sembrava essere nato dentro al locale con conseguente allontanamento di alcuni soggetti. Che poi avevano provato a rientrare. Lo stesso gestore dell'afromarket era stato ferito a un braccio e - stando a quanto risulta - dopo essere stato soccorso aveva sporto denuncia. Lo stesso locale è stato al centro di un'altra rissa sabato 26 marzo: in quel caso i tafferugli erano andati avanti per tutta la notte fino a sfociare in altri scontri in piazza del Bacio, dove si erano registrati due feriti. Insomma il fatto che lo stesso titolare sia stato ferito e abbia sporto denuncia non ha cambiato il corso delle cose. Visti i disordini ripetuti e violenti nel giro di pochi giorni, il questore ne ha disposto la chiusura.

Esposto di sei amministratori di condominio di Fontivegge a Comune e Procura

Senza contare che l’esercizio commerciale era già noto alle forze dell’ordine in quanto più volte, durante il periodo di emergenza era stato sanzionato perché in violazione della normativa allora vigente. In una nota, la questura di Perugia, fa inoltre sapere che “durante il periodo delle festività pasquali, intensificherà i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale al fine di prevenire fenomeni criminosi e garantire la tranquillità dei cittadini”.

Maxi rissa a sprangate a Fontivegge: cinque denunciati e un ferito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.