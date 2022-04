Umbria, quarta dose per 200 persone nei primi due giorni

Fra. Mar. 16 aprile 2022 a

Sono state 200 le persone che nei primi due giorni di somministrazione hanno ricevuto la quarta dose, la cosiddetta seconda dose booster. Si tratta di persone che, autonomamente, hanno deciso di accedere ai punti vaccinali. Fino al 23 aprile infatti, per avere la dose aggiuntiva non serve la prenotazione e ci si può presentare liberamente.

Le 200 persone fanno parte di una platea totale di 73 mila aventi diritto. In particolare, possono ricevere la quarta dose le persone di età maggiore o uguale a 80 anni, gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età maggiore o uguale a 60 anni. Per tutti loro devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose booster. E, dei 73mila, per adesso sono 20 mila quelli che, effettivamente hanno superato il 120esimo giorno. Al momento, sono esclusi dalla somministrazione della seconda dose di richiamo quei soggetti che hanno contratto l’infezione da Covid successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Accanto ai 200 che si sono presentati spontaneamente, la quarta dose è stata somministrata pure a 1.689 persone immunodepresse, che sono in cura con programmi terapeutici strutturati.

Per quanto riguarda l’andamento dei contagi, alla data di ieri si è registrata un’altra lieve diminuzione di 230 positivi in meno a fronte di 1.097 nuovi casi e 1.538 guariti. Gli attualmente positivi sono quindi 13.438. L’incidenza ogni 100 mila abitanti è scesa sotto i mille casi. In Umbria infatti attualmente è tornata a 920. Nonostante la diminuzione resta comunque la seconda regione con incidenza più alta: fa peggio solo l’Abruzzo 1.014,6. Per la situazione ospedaliera, anche se l’Umbria è la regione italiana con l’occupazione più alta in area medica con un 40,5 %, il dato rimane stabile a 271 ricoverati positivi di cui 182 in area medica e 84 in altri reparti. Rispetto al giorno precedente c’è stata una variazione di due unità. In terapia restano invece solo cinque persone, come il giorno precedente. Anche ieri non sono stati registrati nuovi decessi.

