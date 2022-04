Umbria, nuovi progetti per far lavorare i beneficiari di Rdc: aderiscono Perugia, Torgiano e Corciano

Alessandro Antonini 17 aprile 2022 a

Beneficiari del reddito di cittadinanza alla prova occupazionale.

Sono stati approvati i progetti per i lavori socialmente utili in altri tre comuni. Che rappresentando circa un quarto della popolazione regionale.

Nel dettaglio si tratta di Perugia, Corciano e Torgiano: sommati sfiorano i 200 mila abitanti. Palazzo dei Priori come ente capofila della zona sociale 2, ha approvato i progetti di utilità collettiva (Puc) “pervenuti e individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte”, è scritto nell’atto. Sono 11 in tutto per il capoluogo. I percettori potranno lavorare all’Urp, agli archivi digitali cimiteriali e in altri due progetti sempre per i cimiteri cittadini. E ancora: sono stati individuati il piano pillole informatiche in biblioteca all’Augusta e anche alla biblioteca Sandro Penna. Altri due progetti del genere: prendersi cura del giardino dei libri a San Matteo degli Armeni e “Al servizio dei bambini” alla biblioteca Villa Urbani.

Nono progetto al canile comunale con gli Amici a quattro zampe. Ultimi due: supporto agli uffici turismo e cultura di palazzo della Penna e all’area lavori pubblici di palazzo Grossi. Il comune di Torgiano punta su tre attività di supporto, nel dettaglio all’area lavori pubblici e aree verdi, all’ufficio di cittadinanza - segreteria ufficio della cittadinanza e all'ufficio cultura e turismo. Torgiano impiegherà i beneficiari dell’Rdc nelle sedi dei musei comunali, nel servizio accoglieenza nella sede del Municipio, nelle scuole elementari e medie nel piano scuole sicure e in attività di manutenzione di spazi pubblici e aree verdi. I beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno aderire se non ci sono problemi di ordine sanitario o sociale. Solo una piccola parte infatti ha le caratteristiche per svolgere lavori utili, stando agli ultimi report.

Ad oggi in Umbria sono in pagamento 6.679 assegni di reddito di cittadinanza nella provincia di Perugia e 2.652 in quella di Terni.

Dall’inizio dell’anno quasi la metà delle richieste di Rdc è stata respinta in Umbria. Il 46,7% delle istanze è stato rimandato al mittente. In numeri assoluti, 1.525 su 3.267.

Dati che dimostrano come il beneficio sia ancora molto ambìto. Anche se non mancano i furbetti: l’ultima indagine dei carabinieri ne ha denunciati 29 nel cuore verde.

