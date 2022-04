Città di Castello, rivoluzione parcheggi: più posti per bici e motorini

15 aprile 2022 a

“Con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo dei parcheggi del centro storico, il comando della polizia municipale di Città di Castello ha avviato insieme al Servizio viabilità un monitoraggio sulla tipologia degli stalli per la sosta dei veicoli: saranno previsti nuovi posti per i motocicli a servizio di musei e scuole, mentre la collocazione delle rastrelliere interesserà i prossimi progetti di riqualificazione urbanistica nel cuore della città”. E’ quanto ha reso noto l’assessore alla Viabilità, Rodolfo Braccalenti, rispondendo all’interrogazione con cui Roberto Brunelli e Massimo Minciotti (Pd) chiedevano di conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale circa il potenziamento delle rastrelliere per le biciclette e degli stalli per la sosta dei motorini.

“Sono in programma installazioni di nuove rastrelliere per biciclette e nel prossimo bilancio comunale è stata prevista un’adeguata copertura per tali installazioni?”, aveva chiesto in aula il consigliere Brunelli, sottoponendo anche l’esigenza di comprendere se non si considerasse “utile prevedere che alcuni stalli per moto siano realizzati in prossimità di tutti i parcheggi per auto, soprattutto nel perimetro dei centri storici”.

Nel segnalare “l’attenzione degli uffici tecnici comunali nell’installazione delle rastrelliere portabici nel centro storico, dal punto di vista della scelta dei materiali e della collocazione in aree ben visibili e di conseguenza più sfruttabili”, l’assessore Braccalenti ha spiegato che “nell’ambito dei progetti di prossima realizzazione saranno considerati spazi per collocare le rastrelliere nella variante del Cassero, in piazza del Marchese Paolo e in piazza San Giovanni in Campo. Per quanto riguarda i parcheggi per ciclomotori e motocicli è stato previsto il ripristino della segnaletica relativa a una decina di spazi nell’ultimo tratto di via Gramsci, sul lato sinistro in direzione di piazza Garibaldi, prima degli spazi adibiti alla sosta degli autobus. Altri spazi – ha preannunciato Braccalenti - sono stati individuati nelle immediate vicinanze del museo Burri di palazzo Albizzini, presso l’Itis Franchetti in piazza San Francesco, vicino all’Asp Bufalini in via S. Bartolomeo e alla sede dell’istituto Patrizi Baldelli Cavallotti di via Labriola”.

