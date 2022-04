Terni, investe un bambino con lo scooter in pieno centro e fugge

15 aprile 2022 a

a

a

A Terni prosegue senza sosta la caccia al pirata della strada che, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, ha investito un bambino di 11 anni ed è poi fuggito a tutto gas. L’uomo, per ora irreperibile, si trovava in sella a uno scooter che, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 aprile, ha investito il bambino in via Primo Maggio.

Schianto sul raccordo. Auto distrutta. Resta ferito il conducente

Lo scooterista non si è fermato a soccorrere il pedone, ma ha proseguito la sua corsa. Le condizione dell’11enne, per fortuna, non sono gravi anche se è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Santa Maria.

Auto si ribalta al Pilastro, ferita bambina di tre anni

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale. Al momento l’uomo, che potrebbe anche non essersi reso conto dell’incidente, non si è presentato al comando dei vigili urbani, rischiando così una denuncia. Gli inquirenti stanno verificando l’eventuale presenza in zona di telecamere di sicurezza che potrebbero aver filmato l’incidente stradale. Sono stati sentiti alcuni testimoni per ricostruire con più esattezza tutte le fasi dell’investimento in pieno centro.

Arrestato il diciottenne che investì bimba ucraina di 5 anni: "Incidente provocato deliberatamente"

Articolo in aggiornamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.