Perugia, inchiesta mense scolastiche: assolto consigliere regionale Andre Fora

Assolto perché il fatto non sussiste. Il consigliere regionale, Andrea Fora, esce dal processo sulla presunta frode in pubbliche forniture per la fornitura di cibo nelle mense scolastiche di Perugia. Ieri mattina il giudice Marco Verola, dinanzi al quale si svolge il processo, ha stralciato la posizione di Fora - all’epoca presidente del Cda del Consorzio Abn AB Network - e di Alessandra Garavani - vice presidente -decretandone l’assoluzione. Per gli altri l’istruttoria prosegue.

L'inchiesta nasce nel 2016, dopo un esposto di un comitato genitori. Il Nas era intervenuto in alcune mense comunali per verificare il rispetto dei contratti di fornitura, scoprendo diverse anomalie. Di lì l’apertura del fascicolo che poi portò al rinvio a giudizio di tredici tra responsabili delle ditte e operatori del servizio di somministrazione del cibo nelle scuole comunali di Perugia.

Fora, assistito da Carlo Orlando, dichiara: “Dopo sei lunghi anni si è dato senso a un episodio ridicolo che mi vide coinvolto in quanto operatore sociale di un’attività che rivestiva un valore sociale. Purtroppo ho il rammarico che questo episodio è stato usato contro di me, oltre che dalla stampa anche da alcune forze politiche per indicarmi quale persona non adatta a correre come candidato presidente. Contro di me è stata costruita una campagna mediatica e politica enorme nel momento in cui ho avuto l’ardire di provare a fare un’esperienza politica. Noi avevamo chiesto fin dall’inizio di stralciare la mia posizione e ora finalmente il giudice lo ha fatto”.

