Perugia, aree verdi promosse dai cittadini: "Ma per i bambini si può fare di più"

A Perugia il percorso verde di Pian di Massiano promosso a pieni voti. Ottengono la sufficienza da parte dei perugini pure le altre aree verdi del territorio nonostante le immancabili criticità. C’è chi propone di fare di più per le aree giochi dedicate ai bambini e chi, invece, rileva la trascuratezza di alcuni spazi che potrebbero invece costituire un polmone verde di assoluta rilevanza. Tutto sommato, comunque, il giudizio è positivo. “I parchi, nel loro complesso, sono ben fatti, anche se in quello di Madonna Alta bisogna sistemare l’area destinata ai bambini, che è dissestata: lo si può notare soprattutto in caso di maltempo”, spiegano i coniugi Travaglia e Angeloni.

“Nel complesso sono abbastanza contenta, ma vorrei che ci fosse più pulizia e più sensibilità nei confronti del verde pubblico: troppo spesso i percorsi vengono abbandonati a sè stessi - aggiunge Fanny Freddini - Comunque l’area verde di Pian di Massiano è la più sicura di tutte in città”. A vedere il bicchiere mezzo pieno Manuel Maggiulli: “Di verde, a Perugia, ce n’è molto - dice il ragazzo impegnato nella sua corsa quotidiana - anche se potrebbe essere tenuto meglio”.

“Quest’area verde è eccezionale e a Perugia ne servirebbero di più. Occorre fare maggiore attenzione nella gestione dei parchi riservati ai bambini, spesso non sufficientemente curati”, evidenzia invece Paolo Dominici. Più che soddisfatti i coniugi Ombretta Guerri e Renato Berardi, che sottolineano come, tutto sommato, la gestione e il mantenimento delle zone verdi di Perugia siano buoni, alla luce anche del confronto con la situazione in altre realtà cittadine. “In alcune aree verdi mancano gli impianti sportivi, ma questo parco è ottimo. L’amministrazione comunale si sta impegnando su questo fronte e, negli ultimi tempi, sono stati fatti numerosi interventi di riqualificazione delle aree verdi di Perugia. Veniamo qui tutti i giorni: il parco è un luogo di incontro, in cui si possono fare nuove conoscenze e rivedere amici di vecchia data”, spiega la coppia. Promozione a pieni voti del parco da parte di chi, di sport e aree verdi se ne intende davvero: “Il parco di Pian di Massiano è una palestra a cielo aperto, che offre servizi e sicurezza ai cittadini di Perugia - dice Paola Baldassarri, istruttrice federale di atletica leggera - Ho girato per lavoro tutta Italia e di parchi così se ne vedono pochi”.

