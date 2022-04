Perugia, muore dopo il malore alla guida. Inutili tutti i soccorsi

14 aprile 2022 a

A Perugia un uomo di 79 anni è moto in piazza Partigiani. L’anziano, a bordo della sua automobile, proveniva da Largo Cacciatori delle Alpi quando è finito contro lo spartitraffico di via Fiorenzo di Lorenzo. I presenti lo hanno visto scendere dall’auto e accasciarsi a terra.

Uno di loro si è subito avvicinato per cercare di prestargli i primi soccorsi, mentre un altro ha chiamato l’ambulanza. I sanitari del 118 che sono arrivati velocemente sul posto hanno cercato a lungo di rianimarlo ma, purtroppo per lui, non c’è stato nulla da fare. In piazza Partigiani sono intervenuti anche polizia locale e carabinieri.

